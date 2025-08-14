4 % mehr Promovierende im Jahr 2024
- 212 400 Promovierende an deutschen Hochschulen
- 28 % strebten im Jahr 2024 ihren Doktorgrad in
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften an
- Frauenanteil an den Promovierenden bei 49 %
Im Jahr 2024 befanden sich an den Hochschulen in Deutschland 212 400 Personen in
einem laufenden Promotionsverfahren. Das waren 7 500 oder 4 % Promovierende mehr
als im Jahr 2023. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,
blieb der Frauenanteil an den Promovierenden mit 49 % (103 500) fast unverändert
gegenüber dem Vorjahr (48 %).
Das Durchschnittsalter der Promovierenden betrug sowohl bei Männern als auch bei
Frauen 31 Jahre. 52 800 Promovierende (25 %) hatten eine ausländische
Staatsangehörigkeit.
Über ein Viertel promoviert in Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften
Mit 60 300 Personen strebte im Jahr 2024 gut ein Viertel (28 %) der
Promovierenden ihren Doktorgrad in der Fächergruppe
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften an. Die zweitgrößte Gruppe bildeten die
Promovierenden in der Fächergruppe Mathematik, Naturwissenschaften mit 47 700
Personen (22 %) gefolgt von den Ingenieurwissenschaften mit 39 200
Promovierenden (18 %) und den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit
33 300 Promovierenden (16 %).
In den einzelnen Fächergruppen zeigten sich deutliche Unterschiede in der
Geschlechterverteilung. So waren etwa drei von vier Promovierenden (77 %) in der
Fächergruppe Ingenieurwissenschaften Männer, während in der Fächergruppen Kunst,
Kunstwissenschaft zwei von drei Promovierenden (67 %) Frauen waren. In absoluten
Zahlen promovierten Männer am häufigsten in den Ingenieurwissenschaften (30
000), Frauen in der Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften (37
400).
16 % der Promovierenden haben 2024 mit der Promotion begonnen
Im Jahr 2024 waren 34 700 Personen (16 % aller Promovierenden) erstmalig als
Promovierende an einer deutschen Hochschule registriert. Das waren 8 % mehr als
im Vorjahr. Mit 9 500 Personen hatte gut ein Viertel (27 %) der
Promotionsanfängerinnen und -anfänger des Jahres 2024 eine ausländische
Staatsangehörigkeit. Damit lag der Ausländeranteil bei den
Promotionsanfängerinnen und -anfängern etwas höher als bei den Promovierenden
insgesamt (25 %).
17 % der Promovierenden verteilen sich auf vier Hochschulen
Im Jahr 2024 entfielen 17 % aller Promovierenden auf lediglich vier Hochschulen.
Mit 9 700 Personen (5 % der Promovierenden) war die
Ludwig-Maximilians-Universität München die Hochschule mit den meisten laufenden
Promotionsvorhaben, gefolgt von der Technischen Universität München (9 400
Personen), der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (9 300 Personen) und der
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (7 900 Personen) mit
jeweils 4 % aller Promovierenden.
Weitere Informationen:
Die Promovierendenstatistik wurde im Jahr 2017 eingeführt und erfasst alle
Personen mit laufenden Promotionsvorhaben an einer Hochschule in Deutschland. Da
sich die Statistik bis zum Jahr 2020 noch im Aufbau befand, liegen für die Jahre
vor 2020 keine vergleichbaren Ergebnisse vor.
Detaillierte Ergebnisse zu Promovierenden sind in der Datenbank GENESIS-Online
(Tabellen 21352-0001 bis 21352-0005) und im Statistischen Bericht "Statistik der
Promovierenden" auf der Themenseite "Hochschulen" im Internetangebot des
Statistischen Bundesamtes.
Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schule
über die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite
"Bildungsindikatoren".
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
