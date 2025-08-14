4 % mehr Promovierende im Jahr 2024

WIESBADEN (ots) -



- 212 400 Promovierende an deutschen Hochschulen

- 28 % strebten im Jahr 2024 ihren Doktorgrad in

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften an

- Frauenanteil an den Promovierenden bei 49 %



Im Jahr 2024 befanden sich an den Hochschulen in Deutschland 212 400 Personen in

einem laufenden Promotionsverfahren. Das waren 7 500 oder 4 % Promovierende mehr

als im Jahr 2023. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,

blieb der Frauenanteil an den Promovierenden mit 49 % (103 500) fast unverändert

gegenüber dem Vorjahr (48 %).





Das Durchschnittsalter der Promovierenden betrug sowohl bei Männern als auch bei

Frauen 31 Jahre. 52 800 Promovierende (25 %) hatten eine ausländische

Staatsangehörigkeit.



Über ein Viertel promoviert in Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften



Mit 60 300 Personen strebte im Jahr 2024 gut ein Viertel (28 %) der

Promovierenden ihren Doktorgrad in der Fächergruppe

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften an. Die zweitgrößte Gruppe bildeten die

Promovierenden in der Fächergruppe Mathematik, Naturwissenschaften mit 47 700

Personen (22 %) gefolgt von den Ingenieurwissenschaften mit 39 200

Promovierenden (18 %) und den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit

33 300 Promovierenden (16 %).



In den einzelnen Fächergruppen zeigten sich deutliche Unterschiede in der

Geschlechterverteilung. So waren etwa drei von vier Promovierenden (77 %) in der

Fächergruppe Ingenieurwissenschaften Männer, während in der Fächergruppen Kunst,

Kunstwissenschaft zwei von drei Promovierenden (67 %) Frauen waren. In absoluten

Zahlen promovierten Männer am häufigsten in den Ingenieurwissenschaften (30

000), Frauen in der Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften (37

400).



16 % der Promovierenden haben 2024 mit der Promotion begonnen



Im Jahr 2024 waren 34 700 Personen (16 % aller Promovierenden) erstmalig als

Promovierende an einer deutschen Hochschule registriert. Das waren 8 % mehr als

im Vorjahr. Mit 9 500 Personen hatte gut ein Viertel (27 %) der

Promotionsanfängerinnen und -anfänger des Jahres 2024 eine ausländische

Staatsangehörigkeit. Damit lag der Ausländeranteil bei den

Promotionsanfängerinnen und -anfängern etwas höher als bei den Promovierenden

insgesamt (25 %).



17 % der Promovierenden verteilen sich auf vier Hochschulen



Im Jahr 2024 entfielen 17 % aller Promovierenden auf lediglich vier Hochschulen.

Mit 9 700 Personen (5 % der Promovierenden) war die

Ludwig-Maximilians-Universität München die Hochschule mit den meisten laufenden

Promotionsvorhaben, gefolgt von der Technischen Universität München (9 400

Personen), der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (9 300 Personen) und der

Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (7 900 Personen) mit

jeweils 4 % aller Promovierenden.



Weitere Informationen:



Die Promovierendenstatistik wurde im Jahr 2017 eingeführt und erfasst alle

Personen mit laufenden Promotionsvorhaben an einer Hochschule in Deutschland. Da

sich die Statistik bis zum Jahr 2020 noch im Aufbau befand, liegen für die Jahre

vor 2020 keine vergleichbaren Ergebnisse vor.



Detaillierte Ergebnisse zu Promovierenden sind in der Datenbank GENESIS-Online

(Tabellen 21352-0001 bis 21352-0005) und im Statistischen Bericht "Statistik der

Promovierenden" auf der Themenseite "Hochschulen" im Internetangebot des

Statistischen Bundesamtes.



Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schule

über die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite

"Bildungsindikatoren".



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



