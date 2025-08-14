    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    4 % mehr Promovierende im Jahr 2024

    WIESBADEN (ots) -

    - 212 400 Promovierende an deutschen Hochschulen
    - 28 % strebten im Jahr 2024 ihren Doktorgrad in
    Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften an
    - Frauenanteil an den Promovierenden bei 49 %

    Im Jahr 2024 befanden sich an den Hochschulen in Deutschland 212 400 Personen in
    einem laufenden Promotionsverfahren. Das waren 7 500 oder 4 % Promovierende mehr
    als im Jahr 2023. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,
    blieb der Frauenanteil an den Promovierenden mit 49 % (103 500) fast unverändert
    gegenüber dem Vorjahr (48 %).

    Das Durchschnittsalter der Promovierenden betrug sowohl bei Männern als auch bei
    Frauen 31 Jahre. 52 800 Promovierende (25 %) hatten eine ausländische
    Staatsangehörigkeit.

    Über ein Viertel promoviert in Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften

    Mit 60 300 Personen strebte im Jahr 2024 gut ein Viertel (28 %) der
    Promovierenden ihren Doktorgrad in der Fächergruppe
    Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften an. Die zweitgrößte Gruppe bildeten die
    Promovierenden in der Fächergruppe Mathematik, Naturwissenschaften mit 47 700
    Personen (22 %) gefolgt von den Ingenieurwissenschaften mit 39 200
    Promovierenden (18 %) und den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit
    33 300 Promovierenden (16 %).

    In den einzelnen Fächergruppen zeigten sich deutliche Unterschiede in der
    Geschlechterverteilung. So waren etwa drei von vier Promovierenden (77 %) in der
    Fächergruppe Ingenieurwissenschaften Männer, während in der Fächergruppen Kunst,
    Kunstwissenschaft zwei von drei Promovierenden (67 %) Frauen waren. In absoluten
    Zahlen promovierten Männer am häufigsten in den Ingenieurwissenschaften (30
    000), Frauen in der Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften (37
    400).

    16 % der Promovierenden haben 2024 mit der Promotion begonnen

    Im Jahr 2024 waren 34 700 Personen (16 % aller Promovierenden) erstmalig als
    Promovierende an einer deutschen Hochschule registriert. Das waren 8 % mehr als
    im Vorjahr. Mit 9 500 Personen hatte gut ein Viertel (27 %) der
    Promotionsanfängerinnen und -anfänger des Jahres 2024 eine ausländische
    Staatsangehörigkeit. Damit lag der Ausländeranteil bei den
    Promotionsanfängerinnen und -anfängern etwas höher als bei den Promovierenden
    insgesamt (25 %).

    17 % der Promovierenden verteilen sich auf vier Hochschulen

    Im Jahr 2024 entfielen 17 % aller Promovierenden auf lediglich vier Hochschulen.
    Mit 9 700 Personen (5 % der Promovierenden) war die
    Ludwig-Maximilians-Universität München die Hochschule mit den meisten laufenden
    Promotionsvorhaben, gefolgt von der Technischen Universität München (9 400
    Personen), der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (9 300 Personen) und der
    Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (7 900 Personen) mit
    jeweils 4 % aller Promovierenden.

    Weitere Informationen:

    Die Promovierendenstatistik wurde im Jahr 2017 eingeführt und erfasst alle
    Personen mit laufenden Promotionsvorhaben an einer Hochschule in Deutschland. Da
    sich die Statistik bis zum Jahr 2020 noch im Aufbau befand, liegen für die Jahre
    vor 2020 keine vergleichbaren Ergebnisse vor.

    Detaillierte Ergebnisse zu Promovierenden sind in der Datenbank GENESIS-Online
    (Tabellen 21352-0001 bis 21352-0005) und im Statistischen Bericht "Statistik der
    Promovierenden" auf der Themenseite "Hochschulen" im Internetangebot des
    Statistischen Bundesamtes.

    Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schule
    über die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite
    "Bildungsindikatoren".

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Hochschulstatistik
    Telefon: +49 611 75 4140
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6096484
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    4 % mehr Promovierende im Jahr 2024 - 212 400 Promovierende an deutschen Hochschulen - 28 % strebten im Jahr 2024 ihren Doktorgrad in Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften an - Frauenanteil an den Promovierenden bei 49 % Im Jahr 2024 befanden sich an den Hochschulen in Deutschland …