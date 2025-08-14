JEFFERIES stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das operative Ergebnis und das Nettoergebnis lägen um vier bis fünf Prozent unter den Konsensschätzungen, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe der Energiekonzern aber bestätigt./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:03 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:03 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,55 % und einem Kurs von 34,27EUR auf Tradegate (14. August 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



