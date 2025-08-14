    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCANCOM SE AktievorwärtsNachrichten zu CANCOM SE
    BERENBERG stuft CANCOM auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Cancom nach Geschäftszahlen von 27 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die fortgesetzte Nachfrageschwäche habe eine Gewinnwarnung des IT-Dienstleisters nach sich gezogen, schrieb Nicole Winkler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hohe Betriebsausgaben hätten auf das Ergebnis gedrückt./rob/bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 17:09 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 22,10EUR auf Tradegate (14. August 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Nicole Winkler
    Analysiertes Unternehmen: CANCOM
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 25
    Kursziel alt: 27
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


