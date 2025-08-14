BERENBERG stuft CANCOM auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Cancom nach Geschäftszahlen von 27 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die fortgesetzte Nachfrageschwäche habe eine Gewinnwarnung des IT-Dienstleisters nach sich gezogen, schrieb Nicole Winkler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hohe Betriebsausgaben hätten auf das Ergebnis gedrückt./rob/bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 17:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 22,10EUR auf Tradegate (14. August 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nicole Winkler

Analysiertes Unternehmen: CANCOM

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25,00 € , was eine Steigerung von +12,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer