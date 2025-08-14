Börse, Baby
Handelskrieg mit Nebenwirkungen: Was das für Gold und Dollar heißt
Welche Ziel verfolgt Donald Trump mit seiner Zollpolitik? Und welche Auswirkungen haben die Zölle langfristig auf Gold, den Dollar und die Märkte?
- Trumps Zollpolitik steigert US-Zolleinnahmen massiv.
- Langfristig könnten Dollar und Märkte destabilisiert werden.
- Verbraucher tragen Hauptlast der Zollkosten letztlich.
- Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Donald Trumps neue Zollpolitik sorgt für Bewegung an den Märkten. Und am Dienstag veröffentlichte Daten des US-Finanzministeriums bestätigen, dass der Juli erneut einen Einnahmerekord markierte: Rund 27,7 Milliarden US-Dollar an Zolleinnahmen flossen in die Staatskasse.
Die US-Regierung kassiert dabei so viel an Zöllen wie noch nie: Mit 26,6 Milliarden US-Dollar im Juni und 22,2 Milliarden im Mai wurden beide Monate von den jüngsten Zahlen erneut übertroffen.
Vor einem Jahr waren es gerade einmal 8 Milliarden US-Dollar. Seit Beginn des Fiskaljahres hat Washington bereits 135,7 Milliarden US-Dollar eingenommen.
Laut Bureau of the Fiscal Service summieren sich die gesamten Staatseinnahmen aktuell auf gewaltige 4,347 Billionen US-Dollar. Zahlt sich der Handelkrieg für die USA also wirklich aus?
Genau das ist Thema in unserem neuesten Podcast "Börse, Baby!".
Gina und Krischan diskutieren die Auswirkungen der US-Zölle
Gina und Krischan diskutieren die Auswirkungen der US-ZölleKrischan Orth und Gina Moesing analysieren die möglichen Auswirkungen auf Dollar, Goldpreis und Inflation – und warum die US-Verbraucher am Ende den größten Teil der Kosten tragen könnten.
Im Gespräch geht es um die kurzfristigen Effekte eines schwächeren Dollars, die Chancen und Risiken für Unternehmen sowie die langfristigen Folgen für die Weltwirtschaft. Außerdem beleuchten die beiden, welche indirekten Auswirkungen die US-Zölle auf europäische Märkte und deutsche Verbraucher haben könnten.
Hört direkt rein – unser neues Format "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf: