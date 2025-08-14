    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Börse, Baby

    829 Aufrufe 829 0 Kommentare 0 Kommentare

    Handelskrieg mit Nebenwirkungen: Was das für Gold und Dollar heißt

    Welche Ziel verfolgt Donald Trump mit seiner Zollpolitik? Und welche Auswirkungen haben die Zölle langfristig auf Gold, den Dollar und die Märkte?

    Für Sie zusammengefasst
    • Trumps Zollpolitik steigert US-Zolleinnahmen massiv.
    • Langfristig könnten Dollar und Märkte destabilisiert werden.
    • Verbraucher tragen Hauptlast der Zollkosten letztlich.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Börse, Baby - Handelskrieg mit Nebenwirkungen: Was das für Gold und Dollar heißt
    Foto:

    Donald Trumps neue Zollpolitik sorgt für Bewegung an den Märkten. Und am Dienstag veröffentlichte Daten des US-Finanzministeriums bestätigen, dass der Juli erneut einen Einnahmerekord markierte: Rund 27,7 Milliarden US-Dollar an Zolleinnahmen flossen in die Staatskasse.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    5.942,42€
    Basispreis
    4,37
    Ask
    × 14,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.000,00€
    Basispreis
    4,81
    Ask
    × 13,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Die US-Regierung kassiert dabei so viel an Zöllen wie noch nie: Mit 26,6 Milliarden US-Dollar im Juni und 22,2 Milliarden im Mai wurden beide Monate von den jüngsten Zahlen erneut übertroffen.

    Vor einem Jahr waren es gerade einmal 8 Milliarden US-Dollar. Seit Beginn des Fiskaljahres hat Washington bereits 135,7 Milliarden US-Dollar eingenommen.

    Laut Bureau of the Fiscal Service summieren sich die gesamten Staatseinnahmen aktuell auf gewaltige 4,347 Billionen US-Dollar. Zahlt sich der Handelkrieg für die USA also wirklich aus?

    Genau das ist Thema in unserem neuesten Podcast "Börse, Baby!".

    Gina und Krischan diskutieren die Auswirkungen der US-Zölle

    Krischan Orth und Gina Moesing analysieren die möglichen Auswirkungen auf Dollar, Goldpreis und Inflation – und warum die US-Verbraucher am Ende den größten Teil der Kosten tragen könnten.

    Im Gespräch geht es um die kurzfristigen Effekte eines schwächeren Dollars, die Chancen und Risiken für Unternehmen sowie die langfristigen Folgen für die Weltwirtschaft. Außerdem beleuchten die beiden, welche indirekten Auswirkungen die US-Zölle auf europäische Märkte und deutsche Verbraucher haben könnten. 

    Hört direkt rein – unser neues Format "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3514,47$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse, Baby Handelskrieg mit Nebenwirkungen: Was das für Gold und Dollar heißt Welche Ziel verfolgt Donald Trump mit seiner Zollpolitik? Und welche Auswirkungen haben die Zölle langfristig auf Gold, den Dollar und die Märkte?