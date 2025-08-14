    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Trump-Regierung zwingt Japan zur Anhebung der Zinsen - warum?

    Die Trump-Regierung will, dass Japan die Zinsen anhebt - während Bessent und der US-Präsident täglich die US-Notenbank Fed unter Druck setzen, die Zinsen zu senken. Warum passiert das?

    Die Trump-Regierung will, dass Japan die Zinsen anhebt - während Bessent und der US-Präsident täglich die US-Notenbank Fed unter Druck setzen, die Zinsen zu senken. Warum passiert das? Japan ist der größte Gläubiger der USA -  aber der Kauf von US-Schulden (in Gestalt von US-Staatsanleihen) ist für japanische Investoren teuer, weil die Zinsdifferenz zwischen dem Dollar und dem Yen sehr groß ist (das macht vor allem das Hedging sehr teuer). Die Märkte gehen fest davon aus, dass die Fed im September die Zinsen senken wird - daher sind die heutigen US-Erzeugerpreise  sehr wichtig.  Die Wall Street kauft herdenhaft jene Aktien, die von sinkenden Zinsen profitieren würden..

    Hinweise aus Video:

    1. Bank of Japan unter Druck: Bessent fordert höhere Zinsen

    2. Bitcoin, Ether, XRP, Cardano: Risk On Rally und mehr

     

    Das Video "Trump-Regierung zwingt Japan zur Anhebung der Zinsen - warum? " sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Trump-Regierung zwingt Japan zur Anhebung der Zinsen - warum? Die Trump-Regierung will, dass Japan die Zinsen anhebt - während Bessent und der US-Präsident täglich die US-Notenbank Fed unter Druck setzen, die Zinsen zu senken. Warum passiert das?