Die Trump-Regierung will, dass Japan die Zinsen anhebt - während Bessent und der US-Präsident täglich die US-Notenbank Fed unter Druck setzen, die Zinsen zu senken. Warum passiert das? Japan ist der größte Gläubiger der USA - aber der Kauf von US-Schulden (in Gestalt von US-Staatsanleihen) ist für japanische Investoren teuer, weil die Zinsdifferenz zwischen dem Dollar und dem Yen sehr groß ist (das macht vor allem das Hedging sehr teuer). Die Märkte gehen fest davon aus, dass die Fed im September die Zinsen senken wird - daher sind die heutigen US-Erzeugerpreise sehr wichtig. Die Wall Street kauft herdenhaft jene Aktien, die von sinkenden Zinsen profitieren würden..

Hinweise aus Video:

1. Bank of Japan unter Druck: Bessent fordert höhere Zinsen

2. Bitcoin, Ether, XRP, Cardano: Risk On Rally und mehr

Das Video "Trump-Regierung zwingt Japan zur Anhebung der Zinsen - warum? " sehen Sie hier..