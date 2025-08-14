    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPVA TePla AktievorwärtsNachrichten zu PVA TePla

    AKTIE IM FOKUS

    PVA Tepla setzt Vortagsrally fort - Jefferies-Empfehlung treibt

    Für Sie zusammengefasst
    • PVA Tepla Rally: Kurs um 8% gestiegen, Analysten loben.
    • Kurs über 24 Euro, höchstes Niveau seit März 2023.
    • Positive Auftragslage treibt Erwartungen für 2. Halbjahr.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vortag gestartete Rally von PVA Tepla ist am Donnerstag begleitet von Analystenlob weiter gegangen. Nachdem einer Kaufempfehlung durch Jefferies-Analyst Constantin Hesse ging es für den Kurs nochmals um acht Prozent hoch.

    Der Kurs durchbrach das 2024er-Hoch von 23,66 Euro und erreichte knapp über 24 Euro sein höchstes Niveau seit März 2023. Am Vortag hatten die Aktien ihre anfangs bis zu 10-prozentigen Verluste bereits in ein achtprozentiges Plus verwandelt. Vom Tief seit Juni, auf das sie am Mittwoch zunächst gefallen waren, haben sie nun schon 29 Prozent zugelegt.

    Nach seiner Herabstufung der Aktie im Mai sehe er das Hightech-Unternehmen nun positiver, begründete Hesse seine Hochstufung. Denn der jüngste Auftragseingang habe die Erwartungen übertroffen, und die positive Dynamik im Bereich Messtechnik dürfte sich auch im zweiten Halbjahr fortsetzen. Der bevorstehende Kapitalmarkttag könnte als zusätzlicher Kurstreiber fungieren.

    Auf "Buy" bleibt außerdem der Berenberg-Fachmann Gustav Froberg, der am Donnerstag in einer Studie von frühen Anzeichen aufkommenden Auftragsschwungs sprach. Die Auftragsentwicklung hatte am Vortag schon als Argument für die starke Wende des Aktienkurses gegolten./tih/mis

    ISIN:DE0007461006WKN:746100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie

    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,31 % und einem Kurs von 24,06 auf Tradegate (14. August 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um +12,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 528,09 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,500EUR. Von den letzten 6 Analysten der PVA TePla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von -43,27 %/+17,50 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
