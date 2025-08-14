    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJenoptik AktievorwärtsNachrichten zu Jenoptik
    BERENBERG stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal von 34 auf 29 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. In Sachen Auftragseingang habe der Technologiekonzern für Entspannung gesorgt, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Halbleitersegment habe sich die Lage nach einem schwachen ersten Quartal verbessert./rob/bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 18,44EUR auf Tradegate (14. August 2025, 10:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Lasse Stueben
    Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 29
    Kursziel alt: 34
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
