Baader Bank belässt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel 12,50 Euro

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,99 % und einem Kurs von 9,022 auf Tradegate (14. August 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +0,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,54 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,56 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +34,71 %/+1,03 % bedeutet.