ANALYSE-FLASH
Baader Bank belässt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel 12,50 Euro
- Baader Bank bleibt bei "Buy" für Thyssenkrupp.
- Kursziel von 12,50 Euro trotz Umsatzrückgang.
- Operatives Ergebnis und Cashflow leicht verbessert.
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Trotz eines neunprozentigen Umsatzrückgangs habe der Industriekonzern das operative Ergebnis (Ebit) und den Free Cashflow leicht verbessert, schrieb Christian Obst in einer ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:57 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,99 % und einem Kurs von 9,022 auf Tradegate (14. August 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +0,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,54 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,56 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +34,71 %/+1,03 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 12,50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
ich hab ja gesagt das es richtig grottig wird. Bin mal gespannt was der Markt daraus macht.
"Zitat/ AW von Hr.Lopez" .. Maßgeblich mit Wirksamwerden der Eintragung, voraussichtlich Mitte Oktober.
Tüngler (DSW) schmeichelte dem ARV und lobte die Abspaltung.