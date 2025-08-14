    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Kursgewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen steigen am Donnerstag.
    • Euro-Bund-Future legt um 0,13% auf 130,00 Punkte zu.
    • EZB-Zinssenkung bis Jahresende wahrscheinlicher, Experten.
    Deutsche Anleihen - Kursgewinne
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,13 Prozent auf 130,00 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank auf 2,66 Prozent.

    "Die EZB-Zinserwartungen reagieren bisher nicht auf die Zunahme der Zinssenkungserwartungen in den USA sowie den Anstieg des Eurokurses", schreiben Experten der Dekabank. "Wir bleiben skeptisch, dass diese Situation Bestand haben wird und sehen die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der EZB bis Jahresende als deutlich höher, als sie vom Markt aktuell eingepreist wird."

    Am Nachmittag dürften in den USA vor allem die Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe beachtet werden. Der jüngste monatliche Arbeitsmarktbericht war sehr schwach ausgefallen. US-Präsident Donald Trump hat daraufhin die Chefin der Arbeitsmarktstatistik gefeuert.

    Im Blick steht weiterhin das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Machthaber Wladimir Putin am Freitag in Alaska. Es soll über einen möglichen Waffenstillstand im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gesprochen werden. Trump drohte mit ernsthaften Konsequenzen, sollte Russland einem Waffenstillstand nicht zustimmen. Er erklärte jedoch nicht, was dies bedeutet./jsl/jkr/mis




