Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,13 Prozent auf 130,00 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank auf 2,66 Prozent.

"Die EZB-Zinserwartungen reagieren bisher nicht auf die Zunahme der Zinssenkungserwartungen in den USA sowie den Anstieg des Eurokurses", schreiben Experten der Dekabank. "Wir bleiben skeptisch, dass diese Situation Bestand haben wird und sehen die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der EZB bis Jahresende als deutlich höher, als sie vom Markt aktuell eingepreist wird."