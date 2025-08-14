Mit einer Performance von -17,06 % musste die Adyen Parts Sociales Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Adyen Parts Sociales ist ein führender Zahlungsdienstleister mit einer einheitlichen Plattform für globale Transaktionen. Es bietet umfassende Lösungen für Online-, mobile und POS-Zahlungen. Adyen ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation, konkurriert mit PayPal, Stripe und Square und besticht durch seine globale Reichweite und Anpassungsfähigkeit.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Adyen Parts Sociales Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -12,85 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Adyen Parts Sociales Aktie damit um -1,44 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,31 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +2,99 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,02 % geändert.

Adyen Parts Sociales Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,44 % 1 Monat -2,31 % 3 Monate -12,85 % 1 Jahr +28,23 %

Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Es gibt 32 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,18 Mrd.EUR wert.

Mit einem Verlust von fast 20 Prozent sind Adyen im frühen Handel abgestürzt. Zuletzt fiel die Aktie des niederländischen Zahlungsdienstleisters um 17,4 Prozent. Nach einer leicht abwärts gerichteten Bewegung in den vergangenen Wochen brach der …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2039 Euro belassen. Importzölle hätten dazu geführt, dass der Zahlungsabwickler die Erwartungen verfehlt und die Geschäftsziele gesenkt …

Adyen Parts Sociales Aktie jetzt kaufen?

Ob die Adyen Parts Sociales Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adyen Parts Sociales Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.