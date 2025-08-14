    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet
    UBS stuft Alphabet A-Aktie auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 202 US-Dollar belassen. Google werde den Webbrowser Chrome wohl nicht an den Interessenten Perplexity verkaufen wollen, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das habe der Tech-Riese bereits angedeutet. Allerdings könnten staatliche Anti-Trust-Vorgaben Google zu einem solchen Verkauf zwingen./rob/bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:24 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 173EUR auf Tradegate (14. August 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Stephen Ju
    Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 202
    Kursziel alt: 202
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A



