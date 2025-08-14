BAADER BANK stuft CEWE auf 'Buy'
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Diese seien schwach ausgefallen, schrieb Volker Bosse in einer ersten Reaktion am Donnerstag. So sei das operative Ergebnis (Ebit) des Bilddienstleisters um fast 40 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:44 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 97,50EUR auf Tradegate (14. August 2025, 10:31 Uhr) gehandelt.
