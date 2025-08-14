-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,93 % und einem Kurs von 1.208 auf Tradegate (14. August 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um -2,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,26 %.

Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 38,76 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.063,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +29,12 %/+101,74 % bedeutet.