ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 2039 Euro
- Jefferies belässt Adyen auf "Buy" mit 2039 Euro.
- Importzölle führten zu verfehlten Erwartungen.
- Geschäftsziele wurden aufgrunddessen gesenkt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2039 Euro belassen. Importzölle hätten dazu geführt, dass der Zahlungsabwickler die Erwartungen verfehlt und die Geschäftsziele gesenkt habe, schrieb Hannes Leitner in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,93 % und einem Kurs von 1.208 auf Tradegate (14. August 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um -2,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 38,76 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.063,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +29,12 %/+101,74 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 2039 Euro