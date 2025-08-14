    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdyen Parts Sociales AktievorwärtsNachrichten zu Adyen Parts Sociales

    Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 2039 Euro

    • Jefferies belässt Adyen auf "Buy" mit 2039 Euro.
    • Importzölle führten zu verfehlten Erwartungen.
    • Geschäftsziele wurden aufgrunddessen gesenkt.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 2039 Euro
    Foto: Robertvt - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2039 Euro belassen. Importzölle hätten dazu geführt, dass der Zahlungsabwickler die Erwartungen verfehlt und die Geschäftsziele gesenkt habe, schrieb Hannes Leitner in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Adyen Parts Sociales

    -15,78 %
    -2,48 %
    -3,26 %
    -13,81 %
    +27,80 %
    -21,30 %
    +0,86 %
    +166,49 %
    ISIN:NL0012969182WKN:A2JNF4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

    Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,93 % und einem Kurs von 1.208 auf Tradegate (14. August 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um -2,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 38,76 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.063,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +29,12 %/+101,74 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 2039 Euro

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
