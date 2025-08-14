Cybersecurity – Potenzial bis 650 Mrd. US-Dollar

Die sichere Datenübertragung rückt für Unternehmen und Militärs immer stärker in den Fokus. Sowohl der Konflikt in der Ukraine, als auch der kurze, aber heftige Schlagabtausch zwischen Israel und dem Iran zeigten, wie wichtig der Schutz von Informationen heutzutage ist. Für Unternehmen gilt dies angesichts einer steigenden Zahl von Hackerangriffen aber genauso.

Konflikte zeigen Notwendigkeit von sicherer Kommunikation

Der nun schon seit Jahren währende Krieg in der Ukraine hat deutlich gemacht, wie wichtig heute Hochtechnologie für das Überleben eines Landes ist. Ohne Drohnenschwärme oder einen ausgefeilten Schutz der eigenen Kommunikationskanäle ist eine Verteidigung schwierig. Vor Augen führte dies auch der Schlagabtausch zwischen Israel und dem Iran. Die Israelis konnten über Jahre die nötigen Daten sammeln, um den Gegner unter Druck zu bringen und ihn zu attackieren.

Cybersicherheit wird unterschätzt

Doch es sind nicht nur Kriegsparteien, die heute auf eine sichere Kommunikation angewiesen sind. Immer mehr Unternehmen werden Opfer von Cyberattacken. Schließlich hilft die KI oder neueste Technologie nicht nur Unternehmen, um effizienter zu werden und sich besser zu organisieren. Auch Hackergruppen und Cyberkriminelle nutzen heute die neuesten Möglichkeiten, um Firmen zu erpressen. Hacker, die in das Netzwerk eindringen, Passwörter stehlen oder Daten verschlüsseln und erst gegen eine Art Lösegeld freigeben: inzwischen wurden laut einer Umfrage des TÜV 15 Prozent der Firmen Opfer solcher Angriffe binnen eines Jahres. Eine Steigerung von vier Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Erhebung vor zwei Jahren. Dabei wird das Thema laut TÜV unterschätzt. Mehr als ein Viertel der Unternehmen spiele Cybersicherheit keine besondere Rolle.

KI verändert den Markt

Dies dürfte sich mit dem Siegeszug der KI ändern. Die sichere Kommunikation und die geschützte Übertragung von Daten werden immer wichtiger. Dies gilt insbesondere dann, wenn mit Unternehmen aus der eigenen Lieferkette oder auch mit weit entfernten Standorten kommuniziert werden muss. Dabei kommen zunehmend Maschinen zum Einsatz, die miteinander kommunizieren. Bestes Beispiel hierfür ist eine Bohrinsel, deren Daten regelmäßig vom Betreiber abgerufen werden. Das muss nicht nur klappen, sondern auch sicher und zuverlässig funktionieren. Vor diesen Herausforderungen stehen viele Unternehmen, aber auch Polizei, Geheimdienste, Militärs oder internationale Organisationen. Gerade in Zeiten von Konflikten und Handelskriegen wie aktuell gewinnt das Thema Sicherheit an Bedeutung.