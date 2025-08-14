Von 0 auf Hype
Meme-Fieber & Short-Squeeze-Alarm: Das ist die heißeste Zocker-Aktie im S&P 500
Erst die Fusion, dann der Mega-Deal: Paramount Skydance wird über Nacht zum heißesten Zockerwert im S&P 500 – und zieht Meme-Vergleiche auf sich.
- Paramount Skydance-Aktien steigen um 36,7 Prozent.
- Short Squeeze und Meme-Vergleiche befeuern Hype.
- UFC-Deal stärkt Wachstum und Werbeeinnahmen.
Die Aktien der neu fusionierten Paramount Skydance sprangen am Mittwoch um 36,7 Prozent auf 15,32 US-Dollar – die stärkste Tagesperformance seit dem Börsengang 1990. Intraday lag das Plus zeitweise bei fast 60 Prozent. Das Handelsvolumen erreichte 132,7 Millionen Stück, mehr als das Zehnfache des 65-Tage-Durchschnitts. Der Anstieg folgt auf ein Plus von 8,4 Prozent am Dienstag und markiert die beste Zwei-Tages-Performance seit mehr als drei Jahrzehnten.
Auslöser ist eine Mischung aus Spekulationen über einen Short Squeeze und fundamentalen Impulsen. CNBC-Moderator Jim Cramer schrieb vor Handelsstart: "Paramount ist eine Meme-Aktie!!!!!!!!!!!!!! … Geringer Streubesitz … schockierend." Skydance hält rund 70 Prozent der Anteile, nur etwa 300 Millionen Aktien befinden sich im Streubesitz, davon waren Ende Juli 89 Millionen leer verkauft – ein Short-Anteil von 13,4 Prozent und damit deutlich höher als bei Disney oder Warner Bros. Discovery.
Im Reddit-Thread /wallstreetbets und in der Finanz-Community kursierten Parallelen zu GameStop und AMC. Ein Nutzer sprach von einem "Meme-on-Steroids-Charakter" und warnte vor hoher Volatilität und Ausführungsrisiken.
Fundamental sorgte ein milliardenschwerer UFC-Medienrechte-Deal für Aufmerksamkeit: Paramount sicherte sich für rund 1,1 Milliarden US-Dollar pro Jahr sieben Jahre lang die exklusiven US-Übertragungsrechte für die Ultimate Fighting Championship. Laut Guggenheim-Analyst Michael Morris ist dies ein "bedeutendes Zeichen für die Strategie des Unternehmens, seine Sport- und Streaming-Assets zu stärken". Morris rechnet mit Werbeeinnahmen von rund 300 Millionen US-Dollar jährlich und einem Reichweitenvorteil gegenüber ESPN+. Guggenheim startete die Coverage mit "Kaufen" und einem Kursziel von 13 US-Dollar.
CEO David Ellison, Sohn von Oracle-Gründer Larry Ellison, hat damit früh ein klares Wachstumsprofil gesetzt. Die Kombination aus geringer Aktienverfügbarkeit, hohen Short-Positionen und einem prominenten Großdeal treibt die Spekulationen an – und ließ Paramount Skydance in kurzer Zeit zum heißesten Wert im S&P 500 werden.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion