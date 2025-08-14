Meme-Fieber & Short-Squeeze-Alarm: Das ist die heißeste Zocker-Aktie im S&P 500

Die Aktien der neu fusionierten Paramount Skydance sprangen am Mittwoch um 36,7 Prozent auf 15,32 US-Dollar – die stärkste Tagesperformance seit dem Börsengang 1990. Intraday lag das Plus zeitweise bei fast 60 Prozent. Das Handelsvolumen erreichte 132,7 Millionen Stück, mehr als das Zehnfache des 65-Tage-Durchschnitts. Der Anstieg folgt auf ein Plus von 8,4 Prozent am Dienstag und markiert die beste Zwei-Tages-Performance seit mehr als drei Jahrzehnten.

Auslöser ist eine Mischung aus Spekulationen über einen Short Squeeze und fundamentalen Impulsen. CNBC-Moderator Jim Cramer schrieb vor Handelsstart: "Paramount ist eine Meme-Aktie!!!!!!!!!!!!!! … Geringer Streubesitz … schockierend." Skydance hält rund 70 Prozent der Anteile, nur etwa 300 Millionen Aktien befinden sich im Streubesitz, davon waren Ende Juli 89 Millionen leer verkauft – ein Short-Anteil von 13,4 Prozent und damit deutlich höher als bei Disney oder Warner Bros. Discovery.