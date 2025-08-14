    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsParamount Skydance Corporations Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Paramount Skydance Corporations Registered (B)

    Meme-Fieber & Short-Squeeze-Alarm: Das ist die heißeste Zocker-Aktie im S&P 500

    Erst die Fusion, dann der Mega-Deal: Paramount Skydance wird über Nacht zum heißesten Zockerwert im S&P 500 – und zieht Meme-Vergleiche auf sich.

    Foto: Tim Goode - PA Wire

    Die Aktien der neu fusionierten Paramount Skydance sprangen am Mittwoch um 36,7 Prozent auf 15,32 US-Dollar – die stärkste Tagesperformance seit dem Börsengang 1990. Intraday lag das Plus zeitweise bei fast 60 Prozent. Das Handelsvolumen erreichte 132,7 Millionen Stück, mehr als das Zehnfache des 65-Tage-Durchschnitts. Der Anstieg folgt auf ein Plus von 8,4 Prozent am Dienstag und markiert die beste Zwei-Tages-Performance seit mehr als drei Jahrzehnten.

    Auslöser ist eine Mischung aus Spekulationen über einen Short Squeeze und fundamentalen Impulsen. CNBC-Moderator Jim Cramer schrieb vor Handelsstart: "Paramount ist eine Meme-Aktie!!!!!!!!!!!!!! … Geringer Streubesitz … schockierend." Skydance hält rund 70 Prozent der Anteile, nur etwa 300 Millionen Aktien befinden sich im Streubesitz, davon waren Ende Juli 89 Millionen leer verkauft – ein Short-Anteil von 13,4 Prozent und damit deutlich höher als bei Disney oder Warner Bros. Discovery.

    Tipp aus der Redaktion

     

    Im Reddit-Thread /wallstreetbets und in der Finanz-Community kursierten Parallelen zu GameStop und AMC. Ein Nutzer sprach von einem "Meme-on-Steroids-Charakter" und warnte vor hoher Volatilität und Ausführungsrisiken.

    Fundamental sorgte ein milliardenschwerer UFC-Medienrechte-Deal für Aufmerksamkeit: Paramount sicherte sich für rund 1,1 Milliarden US-Dollar pro Jahr sieben Jahre lang die exklusiven US-Übertragungsrechte für die Ultimate Fighting Championship. Laut Guggenheim-Analyst Michael Morris ist dies ein "bedeutendes Zeichen für die Strategie des Unternehmens, seine Sport- und Streaming-Assets zu stärken". Morris rechnet mit Werbeeinnahmen von rund 300 Millionen US-Dollar jährlich und einem Reichweitenvorteil gegenüber ESPN+. Guggenheim startete die Coverage mit "Kaufen" und einem Kursziel von 13 US-Dollar.

    CEO David Ellison, Sohn von Oracle-Gründer Larry Ellison, hat damit früh ein klares Wachstumsprofil gesetzt. Die Kombination aus geringer Aktienverfügbarkeit, hohen Short-Positionen und einem prominenten Großdeal treibt die Spekulationen an – und ließ Paramount Skydance in kurzer Zeit zum heißesten Wert im S&P 500 werden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von Redakteur Gina Moesing
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
