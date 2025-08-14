ROUNDUP
Bilfinger auf Kurs zu Jahreszielen - Umsatz und Ergebnis legen zu
- Höhere Nachfrage aus Pharma und Öl treibt Bilfinger.
- Umsatz im Q2 um 4% auf 1,35 Mrd. Euro gestiegen.
- Jahresziele bestätigt, Umsatz 2025: 5,1-5,7 Mrd. Euro.
MANNHEIM (dpa-AFX) - Eine höhere Nachfrage aus der Pharmabranche sowie der Öl- und Gasindustrie haben dem Industriedienstleister Bilfinger im zweiten Quartal Auftrieb gegeben. Zudem profitierte das Unternehmen von seinen jüngsten Zukäufen. Umsatz und operatives Ergebnis legten in den drei Monaten bis Ende Juni zu. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der MDax-Konzern am Donnerstag in Mannheim. Die Aktie drehte nach anfänglichen Verlusten im frühen Handel mit mehr als zweieinhalb Prozent ins Plus. Der Wert hat sich seit dem Jahreswechsel bereits mehr als verdoppelt.
"Vor dem Hintergrund eines nach wie vor volatilen Marktumfelds hat sich Bilfinger gut behauptet", sagte Unternehmenschef Thomas Schulz. Die Kunden fokussierten sich in diesem Geschäftsumfeld zunehmend auf ihr Kerngeschäft. Aufgrund von Ausgliederungen von Geschäftsteilen würden sich für Bilfinger damit attraktive Potenziale ergeben.
Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf gut 1,35 Milliarden Euro, wie der MDax-Konzern mitteilte. Aus eigener Kraft stiegen die Erlöse um zwei Prozent. Damit traf Bilfinger in etwa die Erwartungen der Analysten.
Operativ lief es für das Unternehmen noch etwas besser. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) legte um sechs Prozent auf 74 Millionen Euro zu. Dazu trug auch das aufgelegte Sparprogramm bei. Unter dem Strich verharrte der Gewinn mit 48 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahres.
Im zweiten Jahresviertel erhielt Bilfinger neue Aufträge im Wert von knapp 1,8 Milliarden Euro - ein Plus von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Auftragsbestand schwoll damit bis Ende Juni auf gut 4,4 Milliarden Euro an. Die Jahresziele bestätigten die Mannheimer.
Demnach ist weiterhin für 2025 ein Umsatzanstieg auf 5,1 Milliarden bis 5,7 Milliarden Euro geplant. Vom Erlös sollen 5,2 bis 5,8 Prozent als operatives Ergebnis (Ebita-Marge) hängen bleiben. Dazu beitragen soll auch das Sparprogramm. Mittelfristig soll der Umsatz jährlich um 4 bis 5 Prozent wachsen und die Marge auf 6 bis 7 Prozent zulegen. Der Bilfinger-Vorstand will am 2. Dezember im Rahmen eines Kapitalmarktes neue Mittelfristziele bis zum Jahr 2030 veröffentlichen.
Derweil habe sich die US-Zollpolitik bisher nicht direkt auf die Geschäftsentwicklung des Industriedienstleisters ausgewirkt, hieß es vom Unternehmen weiter. Bilfinger bewege selten Waren zwischen den Ländern. Auch zukünftig erwartet der Vorstand keine unmittelbaren relevanten Effekte aus der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Allerdings könnten Zollkonflikte das Geschäft von Bilfinger belasten, wenn es dadurch weltweit zu nachhaltigen Störungen in den Lieferketten oder einer deutlichen weltweiten Abschwächung der Konjunktur käme, warnte das Unternehmen./mne/tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie
Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 95,25 auf Tradegate (14. August 2025, 10:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um -0,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Bilfinger bezifferte sich zuletzt auf 3,49 Mrd..
Bilfinger zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Bilfinger Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -25,05 %/+12,42 % bedeutet.
bin Kleinaktionaer aus dem Raum Mannheim und war heute auf der Hauptversammlung bei Bilfinger online. Online waren nur 34 Teilnehmer ! Normalerweise sind auf den Hauptversammlungen im Rosengarten in Mannheim mehrer Hundert Teilnehmer.
Bild: 11730_20250512225922_IMG_0837
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-05/65374554-neue-infrastrukturprojekte-geben-bilfinger-rueckenwind-118.htm
Sondereffekte, ausschließlich bezogen auf Stork-Akquistion. Der Rest ist vernachlässigbar. Im Einzelnen:
Dem Ertrag aus Badwill 33,8 M€ stehen 14,8 M€ Restrukturierungsaufwand bei Stork (im Wesentlichen Abfindungen) und 6,7 M€ Harmonisierungs- und Integrationsaufwendungen, sowie 6 M€ PPA, gegenüber. Saldiert macht das einen postiven Sondereffekt von 6,3 M€ auf EBIT-Basis. Abzüglich 7,1 M€ AtEquity-Ergebnis macht das ein Betriebsergebnis von genau 145,00 M€. Im Sommer bin ich hier von einem Betriebsergebnis von rund 132 M€ ausgegangen, allerdings ohne Stork-Beitrag am ordentlichen Betriebsergebnis.
Stork wurde offenbar tatsächlich zunächst mal mit 74,5 M€ recht günstig erworben. Was an Nachzahlungen noch anfällt, weiß ich nicht.
Weiteres in G&V:
Abschreibungen für Leasing: 64,4 M€. Insgesamt stehen von den langf. Finanzschulden von 317 M€ 142 M€ für langfr. Leasing.
CF recht erfreulich für Bilfinger, im Call wurde zwar gesagt, dass die Cash Conversion Rate nachhaltig nicht über 80% zu bekommen sei aber angesichts der Forderungen LuL in der Bilanz sind die 2025 vielleicht erreichbar, wenn auch der Nahe Osten übeproportional stark gestiegen ist (schwierige Schuldner).
Unterhalb dem Betriebsergebnis ist alles ein bisschen besser, als von mir erwartet. Allerdings sind die Zinserträge auf 28,7 M€ (19,6 M€) gestiegen. Das mag mit dem verbesserten Zinsniveau zusammenhängen, ich gehe allerdings auch von einem kleinen Sondereffekt aus.
Sonstiges:
Vollständige Integration Stork bis Mitte 2025,
Fokus für Zukäufe jetzt USA und Mittlerer Osten (Anmerkung: auf die USA müsste, nach meiner Einschätzung, der Großteil der Verlustvorträge entfallen),
Nordamerika ist immer noch operativ negativ,
Zwei betriebsbedingte Todesfälle von an Subunternehmer ausgeliehene Arbeitnehmer,
Nichtaktivierte Verlustvorträge KöSt.: 1.003 M€, GewSt. 1.027 M€.
Im CC wurde gesagt, dass es keine Neuigkeiten bezüglich des Unglücks mit dem Fähranleger gibt,
Das Jahr 2025 wird in der ersten Hälfte eher schwach beginnen um dann im zweiten Halbjahr deutlicher positiv zu verlaufen.
Nimmt man jetzt jeweils die Mitte der Prongnosespannen, dürfte das Betriebsergebnis 2025 grob bei 280 bis 295 M€ herauskommen => KGV 13,1, EV/EBIT ca. 8,4. Die Dividendenrendite bleibt, trotz der erfreulichen Kursentwicklung der Aktie, konstant auf hohem Niveau von jetzt 3,6 Prozent.
Bilfinger muss jetzt sehen, dass das Geschäft in USA endlich mal in die Gänge kommt. Dort ist m.E. jetzt der größte Hebel - und mutmaßlich ein Großteil der gigantischen Verlustvorträge.