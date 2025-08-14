    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: kaufenvorwärtsNachricht

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Douglas auf 'Buy' - Ziel 18 Euro

    • Jefferies stuft Douglas auf "Buy" mit 18 Euro Ziel.
    • Umsatz über Konsensschätzung um 3% gestiegen.
    • Positive Reaktion auf gute Quartalszahlen erwartet.

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Diese seien gut ausgefallen, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Kosmetikkette habe mit dem Umsatz die Konsensschätzung um knapp drei Prozent überboten./rob/bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    Rating: Buy
    Kursziel: 18 Euro



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
