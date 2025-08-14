    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadesso AktievorwärtsNachrichten zu adesso

    Adesso mit Kursfeuerwerk nach guten Quartalszahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Adesso-Aktien springen um 18% und erholen sich.
    • Umsatzwachstum und verbesserte Profitabilität gemeldet.
    • Management rechnet mit beschleunigtem Wachstum 2024.
    Foto: adesso SE

    (Neu: mehr Details)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die zuletzt immer weiter abgerutschten Anteilscheine von Adesso erleben am Donnerstag eine regelrechte Befreiung. Mit einem Kurssprung um 18 Prozent wurden sie zum größten Gewinner unter den Aktien in den drei bedeutendsten Dax-Indizes. Sie erholten sich damit von ihrem niedrigsten Niveau seit November, das sie am Vortag erreicht hatten.

    Andreas Wolf von Warburg Research und Henrik Paganetty vom Investmenthaus Jefferies hoben in ersten Kommentaren hervor, dass der IT-Dienstleister ein starkes Umsatzwachstum erzielt und dabei eine verbesserte Profitabilität gezeigt habe.

    Das operative Ergebnis schnellte im zweiten Quartal auf fast das Doppelte des Vorjahreswertes hoch. Unter dem Strich schrieb das Unternehmen zwar einen Verlust, es konnte diesen aber auf 1,9 Millionen Euro verringern.

    Paganetty ergänzte vor dem Hintergrund, dass das Management im weiteren Jahresverlauf mit einem beschleunigten Wachstum rechne, wozu das Investitionspaket der deutschen Regierung voraussichtlich erst Ende 2025 beitragen werde. Wolf glaubt, dass auch ein Mehr an Arbeitstagen und höhere Lizenzumsätze im zweiten Halbjahr das Ergebnis stützen werden./tih/la/mis

    adesso

    +17,79 %
    -6,32 %
    -13,74 %
    -23,77 %
    +5,41 %
    -52,56 %
    +19,13 %
    +288,16 %
    -59,33 %
    ISIN:DE000A0Z23Q5WKN:A0Z23Q

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adesso Aktie

    Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,21 % und einem Kurs von 85,70 auf Tradegate (14. August 2025, 10:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adesso Aktie um -6,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von adesso bezifferte sich zuletzt auf 558,96 Mio..

    adesso zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der adesso Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von -0,47 %/+87,35 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
