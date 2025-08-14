Alexander Thieme von der A&M Beratung verrät, warum Spezialisierung der Schlüssel zum Skalieren ist (FOTO)

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte ALPHABET Aktie - Chancen und Risiken des Technologiegiganten Alphabet +0,14 % Aktie 55 Aufrufe heute Sal-Paradise gestern 19:53

Hannover (ots) - Viele Handwerksbetriebe kämpfen mit steigendemWettbewerbsdruck, preissensiblen Kunden und stagnierenden Umsätzen. Vor allembeim Versuch zu wachsen, treten immer wieder dieselben Fehler auf - meist mitfatalen Folgen für Gewinn und Zukunftssicherheit. Was können Unternehmer tun, umihr Unternehmen erfolgreich und profitabel zu skalieren?Auf den ersten Blick scheint im Handwerk vieles zu stimmen: Aufträge kommenherein, Bestandskunden sind zufrieden, und die Nachfrage nach handwerklichenLeistungen reißt scheinbar nicht ab. Doch hinter der Fassade wartet ein stetigwachsender Wettbewerbsdruck - immer neue Anbieter drängen auf den Markt, währendKunden zunehmend auf Preise achten und die Margen sinken. Trotz harter Arbeitschaffen es viele Betriebe nicht, ihre Gewinne zu steigern oder überhaupt zuhalten. Oft führt der Versuch, sich mit einem möglichst breiten Angebot gegendie Konkurrenz zu wappnen, in eine Sackgasse: Prozesse werden ineffizient, dieKommunikation nach außen wirkt beliebig, und die Kosten steigen. Dabei bleibtvor allem eines auf der Strecke - die echte Unterscheidbarkeit am Markt. "Einbreiteres Portfolio erscheint zwar auf den ersten Blick sinnvoll - auf Dauerwirkt es sich aber negativ auf die Qualität der Arbeit, die Gewinnmargen und dieSkalierbarkeit des Betriebs aus", warnt Alexander Thieme, Geschäftsführer derA&M Beratung."Das Erfolgsrezept für Handwerker basiert nicht auf Diversifikation, sondern aufSpezialisierung", stellt Alexander Thieme klar zu Beginn fest. In einerdigitalen Welt, in der Kunden gezielt nach Spezialisten für ihr Problem suchenund sich innerhalb von Sekunden für den passenden Anbieter entscheiden, genügtes längst nicht mehr, einfach alles ein wenig zu können. Vielmehr verlangenMarkt und Kunden nach klaren Experten - nach Betrieben, die sich durch besondereQualität, ausgereifte Abläufe und ein scharfes Profil auszeichnen. Die Folge:Nicht nur die Wertschätzung - auch Preisakzeptanz und Gewinn steigen spürbar.Trotzdem hält sich der Glaube an das große Portfolio eisern in den Köpfen vielerUnternehmerinnen und Unternehmer. Welche gravierenden Fehler dabei entstehen undwie Unternehmen mit einer durchdachten Wachstumsstrategie nachhaltigen Erfolgerreichen, zeigt die A&M schon seit Jahren an erfolgreichen Beispielen aus derPraxis.Positionierung als Basis für höhere PreiseDer erste und entscheidende Schritt zum profitablen Wachstum ist eine klare undscharfe Positionierung. Während Handwerksunternehmen früher als regionale