    Alexander Thieme von der A&M Beratung verrät, warum Spezialisierung der Schlüssel zum Skalieren ist (FOTO)

    Hannover (ots) - Viele Handwerksbetriebe kämpfen mit steigendem
    Wettbewerbsdruck, preissensiblen Kunden und stagnierenden Umsätzen. Vor allem
    beim Versuch zu wachsen, treten immer wieder dieselben Fehler auf - meist mit
    fatalen Folgen für Gewinn und Zukunftssicherheit. Was können Unternehmer tun, um
    ihr Unternehmen erfolgreich und profitabel zu skalieren?

    Auf den ersten Blick scheint im Handwerk vieles zu stimmen: Aufträge kommen
    herein, Bestandskunden sind zufrieden, und die Nachfrage nach handwerklichen
    Leistungen reißt scheinbar nicht ab. Doch hinter der Fassade wartet ein stetig
    wachsender Wettbewerbsdruck - immer neue Anbieter drängen auf den Markt, während
    Kunden zunehmend auf Preise achten und die Margen sinken. Trotz harter Arbeit
    schaffen es viele Betriebe nicht, ihre Gewinne zu steigern oder überhaupt zu
    halten. Oft führt der Versuch, sich mit einem möglichst breiten Angebot gegen
    die Konkurrenz zu wappnen, in eine Sackgasse: Prozesse werden ineffizient, die
    Kommunikation nach außen wirkt beliebig, und die Kosten steigen. Dabei bleibt
    vor allem eines auf der Strecke - die echte Unterscheidbarkeit am Markt. "Ein
    breiteres Portfolio erscheint zwar auf den ersten Blick sinnvoll - auf Dauer
    wirkt es sich aber negativ auf die Qualität der Arbeit, die Gewinnmargen und die
    Skalierbarkeit des Betriebs aus", warnt Alexander Thieme, Geschäftsführer der
    A&M Beratung.

    "Das Erfolgsrezept für Handwerker basiert nicht auf Diversifikation, sondern auf
    Spezialisierung", stellt Alexander Thieme klar zu Beginn fest. In einer
    digitalen Welt, in der Kunden gezielt nach Spezialisten für ihr Problem suchen
    und sich innerhalb von Sekunden für den passenden Anbieter entscheiden, genügt
    es längst nicht mehr, einfach alles ein wenig zu können. Vielmehr verlangen
    Markt und Kunden nach klaren Experten - nach Betrieben, die sich durch besondere
    Qualität, ausgereifte Abläufe und ein scharfes Profil auszeichnen. Die Folge:
    Nicht nur die Wertschätzung - auch Preisakzeptanz und Gewinn steigen spürbar.
    Trotzdem hält sich der Glaube an das große Portfolio eisern in den Köpfen vieler
    Unternehmerinnen und Unternehmer. Welche gravierenden Fehler dabei entstehen und
    wie Unternehmen mit einer durchdachten Wachstumsstrategie nachhaltigen Erfolg
    erreichen, zeigt die A&M schon seit Jahren an erfolgreichen Beispielen aus der
    Praxis.

    Positionierung als Basis für höhere Preise

    Der erste und entscheidende Schritt zum profitablen Wachstum ist eine klare und
    scharfe Positionierung. Während Handwerksunternehmen früher als regionale
