Erfolgreiches Wachstum im Handwerk
Alexander Thieme von der A&M Beratung verrät, warum Spezialisierung der Schlüssel zum Skalieren ist (FOTO)
Hannover (ots) - Viele Handwerksbetriebe kämpfen mit steigendem
Wettbewerbsdruck, preissensiblen Kunden und stagnierenden Umsätzen. Vor allem
beim Versuch zu wachsen, treten immer wieder dieselben Fehler auf - meist mit
fatalen Folgen für Gewinn und Zukunftssicherheit. Was können Unternehmer tun, um
ihr Unternehmen erfolgreich und profitabel zu skalieren?
Auf den ersten Blick scheint im Handwerk vieles zu stimmen: Aufträge kommen
herein, Bestandskunden sind zufrieden, und die Nachfrage nach handwerklichen
Leistungen reißt scheinbar nicht ab. Doch hinter der Fassade wartet ein stetig
wachsender Wettbewerbsdruck - immer neue Anbieter drängen auf den Markt, während
Kunden zunehmend auf Preise achten und die Margen sinken. Trotz harter Arbeit
schaffen es viele Betriebe nicht, ihre Gewinne zu steigern oder überhaupt zu
halten. Oft führt der Versuch, sich mit einem möglichst breiten Angebot gegen
die Konkurrenz zu wappnen, in eine Sackgasse: Prozesse werden ineffizient, die
Kommunikation nach außen wirkt beliebig, und die Kosten steigen. Dabei bleibt
vor allem eines auf der Strecke - die echte Unterscheidbarkeit am Markt. "Ein
breiteres Portfolio erscheint zwar auf den ersten Blick sinnvoll - auf Dauer
wirkt es sich aber negativ auf die Qualität der Arbeit, die Gewinnmargen und die
Skalierbarkeit des Betriebs aus", warnt Alexander Thieme, Geschäftsführer der
A&M Beratung.
"Das Erfolgsrezept für Handwerker basiert nicht auf Diversifikation, sondern auf
Spezialisierung", stellt Alexander Thieme klar zu Beginn fest. In einer
digitalen Welt, in der Kunden gezielt nach Spezialisten für ihr Problem suchen
und sich innerhalb von Sekunden für den passenden Anbieter entscheiden, genügt
es längst nicht mehr, einfach alles ein wenig zu können. Vielmehr verlangen
Markt und Kunden nach klaren Experten - nach Betrieben, die sich durch besondere
Qualität, ausgereifte Abläufe und ein scharfes Profil auszeichnen. Die Folge:
Nicht nur die Wertschätzung - auch Preisakzeptanz und Gewinn steigen spürbar.
Trotzdem hält sich der Glaube an das große Portfolio eisern in den Köpfen vieler
Unternehmerinnen und Unternehmer. Welche gravierenden Fehler dabei entstehen und
wie Unternehmen mit einer durchdachten Wachstumsstrategie nachhaltigen Erfolg
erreichen, zeigt die A&M schon seit Jahren an erfolgreichen Beispielen aus der
Praxis.
Positionierung als Basis für höhere Preise
Der erste und entscheidende Schritt zum profitablen Wachstum ist eine klare und
scharfe Positionierung. Während Handwerksunternehmen früher als regionale
Sal-Paradise schrieb 24.07.25, 16:13
Neben der Cloud, die nach wie vor prächtiges Wachstum generiert (+30%), gefällt mir die Entwicklung von YouTube besonders gut, da sich hier langfristig ein weiteres Standbein entwickelt, welches die Diversifizierung von Alphabet weiter vorantreiben wird:
Streaming-Rangliste_2025
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250724160635-youtube-ranking.jpg
YouTube jetzt auf Platz_1 was Beliebtheit aka Zuschauer angeht, was ich auch persönlich bestätigen kann. Meine Tochter, ihre ganzen Kumpelinen und ich selbst schauen seit Jahren immer mehr YouTube (natürlich habe ich ein Premium-Abo wegen nerviger Werbung), da hier der Content immer breiter und qualitativ hochwertiger wird, auch wenn es andererseits natürlich auch immer mehr Fake-Kanäle gibt, von deren Inhalten man nachgerade krank wird, sollte man deren miesen Content konsumieren. Aber selbst dieser grauenhaft Schrott spült ja täglich, stündlich, ja minütlich Geld in die Kasse, da natürlich auch hier Werbung läuft, die für laufende Einnahmen sorgt.
YouTube-Ads
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250724161604-youtube-adds.jpg
Chaecka schrieb 24.07.25, 13:49
mitdiskutieren »
28 Mrd. USD Gewinn in 3 Monaten. Das ist unfassbar!
Hier drückt gar nichts.
Ein Glück habe ich in den letzten Wochen aufgestockt. Das tröstet mich über andere Fehlgriffe (z.B. Verkauf GE Vernova, Kauf UNH) hinweg.
Sal-Paradise schrieb 24.07.25, 08:21
mitdiskutieren »
Googles Werbegeschäft startet gut in die KI-Ära
MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) -Googles Geschäft mit Online-Werbung wächst rasant weiter, während der Internet-Konzern seine Suchmaschine mit Künstlicher Intelligenz umgestaltet. Im vergangenen Quartal stiegen die Anzeigenerlöse im Jahresvergleich um 10,4 Prozent auf 71,34 Milliarden Dollar. Das lag leicht über den Erwartungen der Analysten. KI beeinflusse alle Teile des Geschäfts positiv, betonte Google US02079K1079-Chef Sundar Pichai am Mittwoch nach US-Börsenschluss.
Werbung bei Google erwirtschaftet nach wie vor den Großteil der Erlöse des Mutterkonzerns Alphabet US02079K3059. Die Entwicklung des Anzeigengeschäfts wird sehr genau beobachtet. Denn Google bringt in die Suchmaschine mehr mit Hilfe von KI erstellte Zusammenfassungen ein, die Anfragen der Nutzer direkt beantworten können. Damit sinkt in vielen Fällen der Anreiz, auf Links neben den Suchergebnissen zu klicken. Damit verdient aber Google das Geld - und Unternehmen, die Werbung bei dem Internet-Konzern schalten, bekommen so Nutzer auf ihre Websites.
Quelle: https://de.finance.yahoo.com/nachrichten/googles-werbegesch%C3%A4ft-startet-gut-ki-202242097.html
