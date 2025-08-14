Jefferies belässt Swiss Re auf 'Hold' - Ziel 99 Franken

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 161,4 auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um -2,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,69 %.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 47,47 Mrd..

Swiss Re zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,4322. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 143,11CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 144,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 170,00CHF was eine Bandbreite von -8,99 %/+7,44 % bedeutet.