    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Swiss Re auf 'Hold' - Ziel 99 Franken

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies stuft Swiss Re auf "Hold" mit 99 Franken.
    • Geringe Großschäden beim Rückversicherer festgestellt.
    • Swiss Re zeigt Disziplin bei Erneuerungsrunden.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Swiss Re auf 'Hold' - Ziel 99 Franken
    Foto: Ennio Leanza - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Die Großschäden seien beim schweizerischen Rückversicherer gering ausgefallen, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei den Erneuerungsrunden habe Swiss Re eine erstaunliche Disziplin an den Tag gelegt./bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:51 / ET

    Swiss Re

    -1,16 %
    -2,16 %
    +7,69 %
    +3,08 %
    +46,44 %
    +102,89 %
    +135,01 %
    +100,06 %
    +143,24 %
    ISIN:CH0126881561WKN:A1H81M

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 161,4 auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um -2,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 47,47 Mrd..

    Swiss Re zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,4322. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 143,11CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 144,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 170,00CHF was eine Bandbreite von -8,99 %/+7,44 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 99 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
