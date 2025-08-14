    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Eurozone wächst im Frühjahr leicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurozone wächst im Q2 um 0,1 Prozent im Vergleich.
    • Jahresvergleich: Wachstum von 1,4 Prozent im Q2.
    • Spanien und Portugal führen mit 0,7% und 0,6%.

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Wirtschaft der Eurozone ist im Frühjahr leicht gewachsen. In den 20 Ländern des Währungsraums habe die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zugelegt, wie die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung - wie von Volkswirten erwartet - bestätigt. Zu Beginn des Jahres war die Wirtschaft der Eurozone deutlich stärker gewachsen, un zwar um 0,6 Prozent.

    Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal wuchs die Wirtschaft der Eurozone in den Monaten April bis Juni um 1,4 Prozent. Im ersten Quartal hatte das Plus hier bei 1,5 Prozent gelegen.

    Das stärkste Wirtschaftswachstum im Quartalsvergleich erreichten Spanien mit einem Zuwachs um 0,7 Prozent und Portugal mit 0,6 Prozent. Die deutsche Wirtschaft schrumpfte hingegen um 0,1 Prozent./jsl/jkr/mis





    Verfasst von dpa-AFX
