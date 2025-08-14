Migranten verdienen in Europa und Nordamerika im Durchschnitt 18 % weniger als Einheimische

Frankfurt am Main (ots) - Eine neue Studie der Frankfurt School of Finance &

Management zeigt, dass Migranten in Europa und Nordamerika rund 18 % weniger

verdienen als Einheimische, was vor allem auf den eingeschränkten Zugang zu

besser bezahlten Jobs zurückzuführen ist.



Professor Halil Sabanci und seine Kollegen analysierten dazu

Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Daten von 13,5 Millionen Personen aus Kanada, Dänemark,

Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden und den

Vereinigten Staaten.





Die Ergebnisse zeigen eine Lohnlücke zwischen Migranten und Einheimischen voninsgesamt 17,9 %, die nicht in erster Linie auf ungleiche Bezahlung für gleicheArbeit zurückzuführen ist, sondern auf den eingeschränkten Zugang von Migrantenzu Arbeitsplätzen in besser bezahlten Branchen und Berufen. Konkret sind dreiViertel der Lohnlücke darauf zurückzuführen, dass Migranten häufiger inschlechter bezahlten Beschäftigungsverhältnissen landen.Das Lohngefälle zwischen Migranten der ersten Generation und Einheimischenvariiert stark zwischen den einzelnen Ländern. Spanien (29,9 %) und Kanada (27,5%) weisen insgesamt die größten Unterschiede auf. Norwegen (20,3 %), Deutschland(19,6 %), Frankreich (18,9 %) und die Niederlande (15,4 %) liegen im Mittelfeld.Die geringsten Unterschiede im Vergleich zu Einheimischen wurden in den USA(10,6 %), Dänemark (9,2 %) und Schweden (7,0 %) festgestellt.Für Kanada, Dänemark, Deutschland, die Niederlande, Norwegen und Schwedenuntersuchten die Forscher auch die Einkommensmuster der Kinder von Migranten.Sie stellten fest, dass sich das Lohngefälle erheblich verringert - von 17,9 %auf 5,7 % - aber dennoch weiterhin besteht, insbesondere für Kinder vonMigranten aus Afrika und dem Nahen Osten. Bemerkenswert ist, dass beim Vergleichvon Personen, die die gleiche Arbeit für den gleichen Arbeitgeber verrichten,das Gehaltsgefälle der zweiten Generation weiter auf etwa 1,1 % sinkt, was aufeine deutlich größere Gleichberechtigung hindeutet."Diese Ergebnisse verdeutlichen die nach wie vor bestehenden Lohnunterschiedeund haben direkte Implikationen für die Politik. Die Umsetzung des Grundsatzes"gleicher Lohn für gleiche Arbeit" ist zwar wichtig, die größere Herausforderungbesteht jedoch darin, den Zugang zu besser bezahlten Arbeitsplätzen zu öffnen.Die Bekämpfung von Vorurteilen bei der Einstellung und die Verbesserung vonProgrammen zur Arbeitsvermittlung könnten viel bewirken", sagt ProfessorSabanci.Die Studie unterstreicht die Bedeutung von Maßnahmen, die Migranten den Zugangzu besser bezahlten Arbeitsplätzen in verschiedenen Branchen erleichtern sollen.Dazu zählen Sprachunterricht, Kompetenzentwicklung, Unterstützung bei derArbeitssuche, Anerkennung ausländischer Qualifikationen sowie ein verbesserterZugang zu berufsrelevanten Netzwerken.Die Studie wurde in Nature veröffentlicht.Über die Frankfurt School of Finance & ManagementDie Frankfurt School of Finance & Management ist eine private Business School,die von EQUIS, AMBA und AACSB akkreditiert ist. Sie ist auf Finanz-,Wirtschafts- und Management-Themen spezialisiert und bietet Bachelor-, Master-,MBA- und Promotionsprogramme an sowie Executive Education und Seminare fürBerufstätige und Auszubildende.Pressekontakt:Nicole Closmailto:n.clos@fs.de+49 69 154008-175Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69643/6096541OTS: Frankfurt School of Finance & Management