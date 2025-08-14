Migranten verdienen in Europa und Nordamerika im Durchschnitt 18 % weniger als Einheimische
Frankfurt am Main (ots) - Eine neue Studie der Frankfurt School of Finance &
Management zeigt, dass Migranten in Europa und Nordamerika rund 18 % weniger
verdienen als Einheimische, was vor allem auf den eingeschränkten Zugang zu
besser bezahlten Jobs zurückzuführen ist.
Professor Halil Sabanci und seine Kollegen analysierten dazu
Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Daten von 13,5 Millionen Personen aus Kanada, Dänemark,
Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden und den
Vereinigten Staaten.
Die Ergebnisse zeigen eine Lohnlücke zwischen Migranten und Einheimischen von
insgesamt 17,9 %, die nicht in erster Linie auf ungleiche Bezahlung für gleiche
Arbeit zurückzuführen ist, sondern auf den eingeschränkten Zugang von Migranten
zu Arbeitsplätzen in besser bezahlten Branchen und Berufen. Konkret sind drei
Viertel der Lohnlücke darauf zurückzuführen, dass Migranten häufiger in
schlechter bezahlten Beschäftigungsverhältnissen landen.
Das Lohngefälle zwischen Migranten der ersten Generation und Einheimischen
variiert stark zwischen den einzelnen Ländern. Spanien (29,9 %) und Kanada (27,5
%) weisen insgesamt die größten Unterschiede auf. Norwegen (20,3 %), Deutschland
(19,6 %), Frankreich (18,9 %) und die Niederlande (15,4 %) liegen im Mittelfeld.
Die geringsten Unterschiede im Vergleich zu Einheimischen wurden in den USA
(10,6 %), Dänemark (9,2 %) und Schweden (7,0 %) festgestellt.
Für Kanada, Dänemark, Deutschland, die Niederlande, Norwegen und Schweden
untersuchten die Forscher auch die Einkommensmuster der Kinder von Migranten.
Sie stellten fest, dass sich das Lohngefälle erheblich verringert - von 17,9 %
auf 5,7 % - aber dennoch weiterhin besteht, insbesondere für Kinder von
Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten. Bemerkenswert ist, dass beim Vergleich
von Personen, die die gleiche Arbeit für den gleichen Arbeitgeber verrichten,
das Gehaltsgefälle der zweiten Generation weiter auf etwa 1,1 % sinkt, was auf
eine deutlich größere Gleichberechtigung hindeutet.
"Diese Ergebnisse verdeutlichen die nach wie vor bestehenden Lohnunterschiede
und haben direkte Implikationen für die Politik. Die Umsetzung des Grundsatzes
"gleicher Lohn für gleiche Arbeit" ist zwar wichtig, die größere Herausforderung
besteht jedoch darin, den Zugang zu besser bezahlten Arbeitsplätzen zu öffnen.
Die Bekämpfung von Vorurteilen bei der Einstellung und die Verbesserung von
Programmen zur Arbeitsvermittlung könnten viel bewirken", sagt Professor
Sabanci.
Die Studie unterstreicht die Bedeutung von Maßnahmen, die Migranten den Zugang
zu besser bezahlten Arbeitsplätzen in verschiedenen Branchen erleichtern sollen.
Dazu zählen Sprachunterricht, Kompetenzentwicklung, Unterstützung bei der
Arbeitssuche, Anerkennung ausländischer Qualifikationen sowie ein verbesserter
Zugang zu berufsrelevanten Netzwerken.
Die Studie wurde in Nature veröffentlicht.
Über die Frankfurt School of Finance & Management
Die Frankfurt School of Finance & Management ist eine private Business School,
die von EQUIS, AMBA und AACSB akkreditiert ist. Sie ist auf Finanz-,
Wirtschafts- und Management-Themen spezialisiert und bietet Bachelor-, Master-,
MBA- und Promotionsprogramme an sowie Executive Education und Seminare für
Berufstätige und Auszubildende.
Pressekontakt:
Nicole Clos
mailto:n.clos@fs.de
+49 69 154008-175
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69643/6096541
OTS: Frankfurt School of Finance & Management
