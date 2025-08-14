    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmbarella AktievorwärtsNachrichten zu Ambarella
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Migranten verdienen in Europa und Nordamerika im Durchschnitt 18 % weniger als Einheimische

    Frankfurt am Main (ots) - Eine neue Studie der Frankfurt School of Finance &
    Management zeigt, dass Migranten in Europa und Nordamerika rund 18 % weniger
    verdienen als Einheimische, was vor allem auf den eingeschränkten Zugang zu
    besser bezahlten Jobs zurückzuführen ist.

    Professor Halil Sabanci und seine Kollegen analysierten dazu
    Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Daten von 13,5 Millionen Personen aus Kanada, Dänemark,
    Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden und den
    Vereinigten Staaten.

    Die Ergebnisse zeigen eine Lohnlücke zwischen Migranten und Einheimischen von
    insgesamt 17,9 %, die nicht in erster Linie auf ungleiche Bezahlung für gleiche
    Arbeit zurückzuführen ist, sondern auf den eingeschränkten Zugang von Migranten
    zu Arbeitsplätzen in besser bezahlten Branchen und Berufen. Konkret sind drei
    Viertel der Lohnlücke darauf zurückzuführen, dass Migranten häufiger in
    schlechter bezahlten Beschäftigungsverhältnissen landen.

    Das Lohngefälle zwischen Migranten der ersten Generation und Einheimischen
    variiert stark zwischen den einzelnen Ländern. Spanien (29,9 %) und Kanada (27,5
    %) weisen insgesamt die größten Unterschiede auf. Norwegen (20,3 %), Deutschland
    (19,6 %), Frankreich (18,9 %) und die Niederlande (15,4 %) liegen im Mittelfeld.
    Die geringsten Unterschiede im Vergleich zu Einheimischen wurden in den USA
    (10,6 %), Dänemark (9,2 %) und Schweden (7,0 %) festgestellt.

    Für Kanada, Dänemark, Deutschland, die Niederlande, Norwegen und Schweden
    untersuchten die Forscher auch die Einkommensmuster der Kinder von Migranten.
    Sie stellten fest, dass sich das Lohngefälle erheblich verringert - von 17,9 %
    auf 5,7 % - aber dennoch weiterhin besteht, insbesondere für Kinder von
    Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten. Bemerkenswert ist, dass beim Vergleich
    von Personen, die die gleiche Arbeit für den gleichen Arbeitgeber verrichten,
    das Gehaltsgefälle der zweiten Generation weiter auf etwa 1,1 % sinkt, was auf
    eine deutlich größere Gleichberechtigung hindeutet.

    "Diese Ergebnisse verdeutlichen die nach wie vor bestehenden Lohnunterschiede
    und haben direkte Implikationen für die Politik. Die Umsetzung des Grundsatzes
    "gleicher Lohn für gleiche Arbeit" ist zwar wichtig, die größere Herausforderung
    besteht jedoch darin, den Zugang zu besser bezahlten Arbeitsplätzen zu öffnen.
    Die Bekämpfung von Vorurteilen bei der Einstellung und die Verbesserung von
    Programmen zur Arbeitsvermittlung könnten viel bewirken", sagt Professor
    Sabanci.

    Die Studie unterstreicht die Bedeutung von Maßnahmen, die Migranten den Zugang
    zu besser bezahlten Arbeitsplätzen in verschiedenen Branchen erleichtern sollen.
    Dazu zählen Sprachunterricht, Kompetenzentwicklung, Unterstützung bei der
    Arbeitssuche, Anerkennung ausländischer Qualifikationen sowie ein verbesserter
    Zugang zu berufsrelevanten Netzwerken.

    Die Studie wurde in Nature veröffentlicht.

    Über die Frankfurt School of Finance & Management

    Die Frankfurt School of Finance & Management ist eine private Business School,
    die von EQUIS, AMBA und AACSB akkreditiert ist. Sie ist auf Finanz-,
    Wirtschafts- und Management-Themen spezialisiert und bietet Bachelor-, Master-,
    MBA- und Promotionsprogramme an sowie Executive Education und Seminare für
    Berufstätige und Auszubildende.

    Pressekontakt:

    Nicole Clos
    mailto:n.clos@fs.de
    +49 69 154008-175

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69643/6096541
    OTS: Frankfurt School of Finance & Management


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Migranten verdienen in Europa und Nordamerika im Durchschnitt 18 % weniger als Einheimische Eine neue Studie der Frankfurt School of Finance & Management zeigt, dass Migranten in Europa und Nordamerika rund 18 % weniger verdienen als Einheimische, was vor allem auf den eingeschränkten Zugang zu besser bezahlten Jobs zurückzuführen ist. …