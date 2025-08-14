"Vision und Realität" (FOTO)

Danke für die sehr detaillierte Antwort.





Sie zeigt, dass hier aber eine sehr extreme worst case Betrachtung angestellt wird, hinter die man sich stellen kann, aber die man natürlich auch an sehr vielen Stellen angreifen kann, wenn man mag. Ich greife hier nur drei Dinge heraus:





a) Während das Unternehmen - bei Umsatz und Gewinn zuletzt um mindestens mittlere bis hohe zweistellige Raten wuchs, wird hier schon ab 2026 nur noch 8% und schon in Kürze danach auf noch 2-3% Wachstum gekappt. Das kann passieren, erscheint mir aber völlig realitätsfremd.





b) Ein Capex von 6% mag realistisch sein, ist wichtig im DCF Modell, aber später steigend obwohl kein Wachstum mehr - das macht überhaupt keinen Sinn!





c) Eine Marge von 70% heute fällt binnen 5 Jahren auf 40%, o.k., das wäre bei Ola Källenius oder anderen deutschen AG´s vielleicht zu befürchten, wo dann aber auch gravierende strategische Fehler und/oder politisches Mismanagement erster Güte mitwirken würden. Bei einer strategisch erstklassig positionierten Nvidia mit anerkannter Technologieführerschaft auf mehreren Feldern sehe ich keine Anzeichen, dass man die dazu erforderliche Sackgasse ansteuert.





Typischer Fehler übrigens: Die Umsatzausfälle in China sind Vergangenheit, vermutlich bei dieser Berechnung noch nicht bekannt gewesen.





Ich würde deshalb sagen, dass dieser Unternehmenswert von 12$ per share verglichen mit der Einschätzung des Marktes (<180$) eine Eintrittswahrscheinlichkeit von <1% besitzt.





Mit >40 Jahren Börsenerfahrung neige ich dazu, dem Markt die höhere Bewertungskompetenz zuzuschreiben.







