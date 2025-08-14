    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Humanoide Roboter

    "Vision und Realität" (FOTO)

    Frankfurt (ots) - +++ Weltroboterverband IFR veröffentlicht POSITIONSPAPIER +++

    Menschenähnliche Roboter gelten als die nächste große Innovation in der Robotik:
    Der weltweit größte Markt für Industrieroboter, China, hat bereits konkrete
    Pläne für die Massenproduktion von Humanoiden festgelegt. Gleichzeitig kündigten
    Technologieunternehmen in den USA und Europa große Investitionsvorhaben in
    diesem Bereich an. Die Vision ist, Allzweckroboter zu entwickeln, die auf
    menschlicher Mechanik basieren. Einblicke in Trends, Chancen und mögliche
    Grenzen humanoider Roboter bietet das neue Positionspapier der International
    Federation of Robotics.

    "Futuristisch anmutende humanoide Roboter, die in unserem Zuhause, in
    Unternehmen und in der Öffentlichkeit arbeiten, faszinieren die Menschen", sagt
    Takayuki Ito, Präsident der International Federation of Robotics. "Da die Welt
    in der wir leben auf den menschlichen Körper zugeschnitten ist, liegt die Idee
    eines schnellen, universellen Helfers in der Produktion und bei Dienstleistungen
    auf der Hand. Ob und wann es aber zu einer massenhaften Nutzung von Humanoiden
    kommen wird, bleibt ungewiss. Nicht zu erwarten ist jedenfalls, dass Humanoide
    in Zukunft die derzeit auf dem Markt befindlichen Robotertypen ersetzen.
    Stattdessen werden sie bestehende Technologien ergänzen und erweitern."

    Einsatz von Humanoiden in den Regionen

    In den Vereinigten Staaten arbeiten Tech-Unternehmen wie NVIDIA, Amazon und
    Tesla intensiv an KI- und Robotertechnologien. Neben der Finanzierung durch das
    Militär wird diese Entwicklung auch durch zahlreiche private Investitionen
    unterstützt. Das führt zu einer bedeutenden Start-up-Szene, die sich auf
    humanoide Roboter spezialisiert. Besonders groß ist das Interesse an Humanoiden
    in Branchen wie der Logistik und in der Fertigung. Dabei werden humanoide
    Roboter weniger als soziale Begleiter gesehen, sondern eher als Werkzeuge, die
    dabei helfen, Produktivität und Effizienz zu steigern. So liegt der Schwerpunkt
    verstärkt auf praktischen Anwendungen und weniger auf der Integration von
    Robotern in das tägliche soziale Leben.

    In China nehmen die Humanoiden eine zentrale Stellung in der nationalen
    Robotik-Strategie ein. Die Regierung möchte in diesem Technologiebereich
    Kompetenz und globale Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis stellen. Der
    Einsatzschwerpunkt liegt dabei im Dienstleistungssektor, beispielsweise für die
    Kundenbetreuung. Die Automatisierung von Produktionslinien in der Fertigung und
    der Einsatz von Humanoiden, um weniger von menschlichen Arbeitskräften abhängig
    zu sein, scheint nur auf zweiter Ebene wichtig zu sein. Kernelement der
    Seite 1 von 2 


    Autor
    news aktuell
    Verfasst von news aktuell
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
