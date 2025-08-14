JPMORGAN stuft RWE AG(NEU) auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Javier Garrido in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Bestätigung der Jahresziele durch den Energiekonzern sorge aber für Zuversicht./rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:59 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:08 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,86 % und einem Kurs von 34,16EUR auf Tradegate (14. August 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Javier Garrido

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47,50

Kursziel alt: 47,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



