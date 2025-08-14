    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: kaufenvorwärtsNachricht

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research belässt Douglas auf 'Buy' - Ziel 16 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank bleibt bei "Buy" für Douglas.
    • Kursziel von 16 Euro festgelegt.
    • Umsätze besser als erwartet erholt.

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Umsätze hätten sich besser erholt als angenommen, schrieb Adam Cochrane in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Alles in allem sei es ein ordentliches Quartal der Kosmetikkette gewesen./bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:12 / GMT

    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 16 Euro



    Autor
    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
