Birkenstock liefert sexy Zahlen – Gewinn schießt um 73 Prozent nach oben!

Die Bruttomarge legte um 100 Basispunkte auf 60,5 Prozent zu, die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 34,4 Prozent. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 129 Millionen Euro, 73 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Bereinigt lag der Gewinn bei 116 Millionen Euro, ein Plus von 26 Prozent.

Die Birkenstock Holding hat im dritten Quartal 2025 den Umsatz um 12 Prozent auf 635 Millionen Euro gesteigert. Währungsbereinigt betrug das Plus 16 Prozent. Das Wachstum war breit abgestützt und zog sich durch alle Regionen, Vertriebskanäle und Produktkategorien. Besonders stark entwickelten sich geschlossene Schuhe, deren Anteil am Umsatz im Jahresvergleich um 400 Basispunkte stieg.

CEO Oliver Reichert sprach von einer "starken Basis der Marke" und bekräftigte die Jahresziele. Trotz Belastungen durch den schwachen US-Dollar und die aktuellen 15-Prozent-Zölle zwischen den USA und der EU erwartet Birkenstock am oberen Ende der Prognosespanne von 15 bis 17 Prozent währungsbereinigtem Umsatzwachstum zu landen. Die Zielmarge für das Gesamtjahr liegt unverändert zwischen 31,3 und 31,8 Prozent.

Regional stieg der Umsatz in Amerika um 10 Prozent auf berichteter Basis und um 16 Prozent währungsbereinigt. In EMEA – Europa, Mittlerer Osten und Afrika – lag das Plus bei 13 Prozent, in Asien-Pazifik sogar bei 21 Prozent (24 Prozent währungsbereinigt). Das B2B-Geschäft wuchs um 15 Prozent, das DTC-Geschäft (Direct-to-Consumer) um 9 Prozent. Weltweit eröffnete das Unternehmen 13 neue eigene Läden, die Gesamtzahl stieg auf 90.

Birkenstock investierte im Quartal 22 Millionen Euro in den Ausbau der Produktionskapazitäten. Ende Juni verfügte der Konzern über liquide Mittel von 262 Millionen Euro und einen Nettoverschuldungsgrad von 1,7. Ohne den Aktienrückkauf von 3,9 Millionen Anteilen für 176 Millionen Euro hätte der Wert bei 1,4 gelegen. Das Ziel für das Gesamtjahr bleibt eine Nettoverschuldung von etwa 1,5.

Reichert betonte, dass das Unternehmen Zölle und Währungseffekte durch "Preisanpassungen, Kostendisziplin und Bestandsmanagement" abfedern könne. "Wir sind überzeugt, dass wir die langfristige Gesundheit und Rentabilität der Marke sichern werden", so der CEO. Worte, die Anlegern in Anbetracht des vergangenen Jahres Hoffnung machen:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Birkenstock Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 43,66EUR auf Tradegate (14. August 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.



