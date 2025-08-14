AKTIE IM FOKUS
Verfehlte Erwartungen schicken RWE auf Talfahrt
- RWE-Aktie fällt um 4% auf 34,07 Euro nach Q2-Schwäche.
- Jahresziele bestätigt, aber operative Ergebnisse enttäuschen.
- Analysten sehen Kaufgelegenheiten trotz geopolitischer Risiken.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein schwaches zweites Quartal hat am Donnerstag die Aktie von RWE unter Druck gebracht. Trotz bestätigter Jahresziele gab das Papier des Energieversorgers um 4 Prozent auf 34,07 Euro nach.
Die bislang stützende 90-Tage-Linie bei aktuell 34,56 Euro wurde dabei nach unten hin durchbrochen und die Gewinne seit Mitte Juni sind wieder Geschichte. Im bisherigen Jahresverlauf steht aber immer noch ein Plus von etwas mehr als 18 Prozent zu Buche.
Laut JPMorgan-Analyst Javier Garrido "hat der Konsens die Trends des starken ersten Quartals fortgeschrieben". Doch auch, wenn am Markt selbst mit schwachen Zahlen gerechnet worden sei, seien diese noch unterboten worden.
Sowohl das operative Ergebnis (Ebitda) als auch der Überschuss im ersten Halbjahr hätten 4 bis 5 Prozent unter den Konsensschätzungen gelegen, erklärte Analyst Ahmed Farman von Jefferies die Kursverluste der Aktie. "Schwächere Windverhältnisse und geopolitisch schwierige Bedingungen im Energiehandel scheinen die Hauptgründe für das Verfehlen zu sein." Hilfreich sei indes, dass die Jahresprognosen für das bereinigte Ebitda und das bereinigte Ergebnis je Aktie bestätigt worden seien.
Diese Einschätzung teilen auch Garrido sowie Analyst Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler. "Das Zahlenwerk ist zwar unbefriedigend, deutet aber nicht auf strukturelle Probleme hin", schrieb Hoymann und verwies obendrein auf die ebenfalls bestätigten mittelfristigen Ziele. Zudem sieht er sein positives Anlageurteil "Buy" für die Aktie gestützt durch ein mögliches neues Aktienrückkaufprogramm.
Ein Drittel des aktuellen Programms sei Ende Mai abgeschlossen worden, die zweite Tranche habe im Juni begonnen und laufe noch. Sobald RWE mehr Klarheit über zukünftige Investitionen in den USA und hierzulande habe, dürfte eine Entscheidung darüber Anfang des nächsten Jahres fallen. Die Reduzierung von Investitionsausgaben in den Jahren bis 2030, wie sie RWE bereits angekündigt hatte, deutet laut Hoymann auf Potenzial diesbezüglich hin.
JPMorgan-Experte Garrido nannte die auf Konzern- und Segmentebene vollständig bestätigten Jahresziele "beruhigend". Kursschwächen hält er für Kaufgelegenheiten, auch wenn sich diese vor den Gesprächen zwischen den USA und Russland über ein Friedensabkommen mit der Ukraine wohl nicht auszahlen dürften, da sie am Markt aufgrund dann potenziell geringerer Gaspreise als negativ für RWE gewertet werden dürften./ck/lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,69 % und einem Kurs von 34,22 auf Tradegate (14. August 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -3,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,81 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 25,47 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der RWE Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +14,47 %/+37,95 % bedeutet.
Gut, dass diese meschuggene Klage des durch Umweltverbände instrumentalisierten "Andenbauers" durch das OLG Hamm abgelehnt wurde
Es wäre aus meiner Sicht schon ein starkes Stück gewesen, wenn ein Energieerzeuger aus Deutschland juristisch für die Folgen des Klimawandels verantwortlich gemacht worden wäre (da müsste man ja auch fragen, was mit den anderen Energiezeugern wäre oder was mit allen PKW Fahrern ist oder noch weiter gefasst: Wie steht es denn um die Verantwortlichkeit all jener die die von RWE im Rahmen der geltenden Gesetze (!) erzeugte Energie genutzt haben?)
Das war der untaugliche Versuch, dem Klimawandel mit dem Schadenersatzrecht beizukommen, wie gesagt, instrumentalisiert von der ein oder anderen Umweltorgqnisation die ihre "Erkenntnisse" auch auf der HV verbreitet haben. Gut, dass das nicht funktioniert hat. Klimaschutz ist eine "Weltaufgabe". Die Politik setzt die Rahmenbedingungen in denen sich die Konzerne bewegen...
Und meine rechtskonservativen Ergüsse sind sicher sinnvoller als linksgrüne Moraltrompeten🤢 :cry::rolleyes:.
Und ja - schreib mal was von der HV - mal was Sinnvolles von Dir kann sicher nicht schaden.
Na ja, dass der Gewinn vorübergehend rückläufig sein würde - bis 2027 - war von RWE aber auch schon früher so kommuniziert worden.
Man bleibt ja auch dabei, dass das EpS in 2027 bei etwa 3 Euro liegen soll und in 2030 bei etwa 4 Euro.
Zudem erhöht man planmäßig die Dividende weiter - für 2025 hat man nun 1,20 Euro angekündigt.
Das einzige was sich außerplanmäßig entwickeln soll, sind die Investitionen. Das kann man negativ sehen, muss man mMn aber nicht. Es gibt eben veränderte Rahmenbedingungen. In den USA z.B. sind Offshore Windanlagen politisch aktuell nicht mehr erwünscht. Dann kann man sich die dafür vorgesehenen Mittel eben auch sparen und angesichts der Unsicherheiten "das Geld etwas mehr zusammenhalten".
Zudem hat RWE die Renditeanforderungen für neu HZ errichtende Anlagen von 8% auf 8,5% erhöht, um klarzumachen, dass man nur in Projekte investieren wird, die sich wirklich rechnen - für mich ist das nicht negativ.
Zusammengefasst: RWE wird in den nächsten Jahren weniger Geld ausgeben, geht aber davon aus, dennoch EpS und Dividende erheblich steigern zu können. Deshalb sehe ich persönlich RWE auch weiter als interessante Investmementmöglichkeit - ist aber natürlich nur meine Meinung und keine Empfehlung an andere hier.