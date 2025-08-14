EnerKíte erreicht Meilenstein in der Produktentwicklung und startet Finanzierung auf eigener Plattform enerkite-invest.de (FOTO)

Berlin (ots) -



- Neue Anlage: Entscheidender Schritt in Richtung Kommerzialisierung

- Demonstrationsbetrieb bei 10 Partnerkunden in Vorbereitung

- Flugwindkraft-Fertigung als Chance für den Industriestandort Deutschland



Das Berliner Energie-Deep-Tech-Unternehmen EnerKíte , Pionier für

Flugwindkraftanlagen, hat einen entscheidenden Meilenstein erreicht: Die neu

entwickelte Bodenstation EK100-10P ist betriebsbereit und wird nach

erfolgreichen Flugtests im Jahr 2026 in den Demonstrationsbetrieb bei ersten

Kunden gehen. Parallel dazu startet EnerKíte eine eigene Finanzierungsplattform,

https://enerkite-invest.de . Diese wird in Kooperation mit Conda betrieben,

einem erfahrenen Crowdinvesting-Pionier mit über zehn Jahren Markterfahrung und

hunderten erfolgreich begleiteten Projekten im europäischen DACH-Raum. Die neue

Plattform soll nicht nur Beteiligungen am Unternehmen ermöglichen, sondern

künftig auch der Finanzierung konkreter Projekte dienen - ein weiterer Schritt

in Richtung Marktreife und wichtige Unterstützung für die schnelle Skalierung.





