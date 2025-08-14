EnerKíte erreicht Meilenstein in der Produktentwicklung und startet Finanzierung auf eigener Plattform enerkite-invest.de (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    Berlin (ots) -

    - Neue Anlage: Entscheidender Schritt in Richtung Kommerzialisierung
    - Demonstrationsbetrieb bei 10 Partnerkunden in Vorbereitung
    - Flugwindkraft-Fertigung als Chance für den Industriestandort Deutschland

    Das Berliner Energie-Deep-Tech-Unternehmen EnerKíte , Pionier für
    Flugwindkraftanlagen, hat einen entscheidenden Meilenstein erreicht: Die neu
    entwickelte Bodenstation EK100-10P ist betriebsbereit und wird nach
    erfolgreichen Flugtests im Jahr 2026 in den Demonstrationsbetrieb bei ersten
    Kunden gehen. Parallel dazu startet EnerKíte eine eigene Finanzierungsplattform,
    https://enerkite-invest.de . Diese wird in Kooperation mit Conda betrieben,
    einem erfahrenen Crowdinvesting-Pionier mit über zehn Jahren Markterfahrung und
    hunderten erfolgreich begleiteten Projekten im europäischen DACH-Raum. Die neue
    Plattform soll nicht nur Beteiligungen am Unternehmen ermöglichen, sondern
    künftig auch der Finanzierung konkreter Projekte dienen - ein weiterer Schritt
    in Richtung Marktreife und wichtige Unterstützung für die schnelle Skalierung.

    "Mit der EK100-10P haben wir nicht nur unser bislang ambitioniertestes
    Entwicklungsziel erreicht, sondern den entscheidenden Schritt in Richtung
    Kommerzialisierung vollzogen", erklärt Florian Breipohl , CEO & Geschäftsführer
    von EnerKíte. "Nun gilt es, die Finanzierung unserer nächsten Schritte
    zukunftssicher aufzustellen."

    Erstmals kombiniert EnerKíte in der neuen Crowdfunding-Kampagne eine
    erfolgsabhängige Beteiligung mit einer festen jährlichen Basisverzinsung - für
    ein doppelt attraktives Investment. Das Finanzierungsziel beträgt 1,5 Millionen
    Euro. Mit diesen Mitteln kann der Demonstrationsbetrieb der EK100-10P im Rahmen
    der Produktentwicklung bei Kunden umgesetzt werden. Der mobile Prototyp ist für
    die rasche Inbetriebnahme und den temporären Einsatz optimiert und überall
    einsetzbar, von der Eigenstromversorgung von Industrie und Landwirtschaft bis
    hin zu Inselnetzen.

    Flugwindenergie im Aufwind

    Mit der Aufnahme der Flugwindenergie in das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) im
    Jahr 2024 und der Aufnahme von Flugwindkraftanlagen in den Koalitionsvertrag
    setzt Deutschland als erstes Land weltweit ein starkes Zeichen. Gleichzeitig
    wächst der Druck zur Energieunabhängigkeit. Strom ist für viele Unternehmen
    längst kein planbarer Kostenfaktor mehr. Schwankende Preise erschweren
    Kalkulationen, steigende Stromkosten drücken Margen und lokale Stromausfälle
    bereits im Bereich weniger Minuten verursachen hohe Verluste durch
    Produktionsausfälle und Schäden am hochsensiblen Maschinenpark. All das
    gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Betriebe - weltweit.
