EnerKíte erreicht Meilenstein in der Produktentwicklung und startet Finanzierung auf eigener Plattform enerkite-invest.de (FOTO)
- Neue Anlage: Entscheidender Schritt in Richtung Kommerzialisierung
- Demonstrationsbetrieb bei 10 Partnerkunden in Vorbereitung
- Flugwindkraft-Fertigung als Chance für den Industriestandort Deutschland
Das Berliner Energie-Deep-Tech-Unternehmen EnerKíte , Pionier für
Flugwindkraftanlagen, hat einen entscheidenden Meilenstein erreicht: Die neu
entwickelte Bodenstation EK100-10P ist betriebsbereit und wird nach
erfolgreichen Flugtests im Jahr 2026 in den Demonstrationsbetrieb bei ersten
Kunden gehen. Parallel dazu startet EnerKíte eine eigene Finanzierungsplattform,
https://enerkite-invest.de . Diese wird in Kooperation mit Conda betrieben,
einem erfahrenen Crowdinvesting-Pionier mit über zehn Jahren Markterfahrung und
hunderten erfolgreich begleiteten Projekten im europäischen DACH-Raum. Die neue
Plattform soll nicht nur Beteiligungen am Unternehmen ermöglichen, sondern
künftig auch der Finanzierung konkreter Projekte dienen - ein weiterer Schritt
in Richtung Marktreife und wichtige Unterstützung für die schnelle Skalierung.
Entwicklungsziel erreicht, sondern den entscheidenden Schritt in Richtung
Kommerzialisierung vollzogen", erklärt Florian Breipohl , CEO & Geschäftsführer
von EnerKíte. "Nun gilt es, die Finanzierung unserer nächsten Schritte
zukunftssicher aufzustellen."
Erstmals kombiniert EnerKíte in der neuen Crowdfunding-Kampagne eine
erfolgsabhängige Beteiligung mit einer festen jährlichen Basisverzinsung - für
ein doppelt attraktives Investment. Das Finanzierungsziel beträgt 1,5 Millionen
Euro. Mit diesen Mitteln kann der Demonstrationsbetrieb der EK100-10P im Rahmen
der Produktentwicklung bei Kunden umgesetzt werden. Der mobile Prototyp ist für
die rasche Inbetriebnahme und den temporären Einsatz optimiert und überall
einsetzbar, von der Eigenstromversorgung von Industrie und Landwirtschaft bis
hin zu Inselnetzen.
Flugwindenergie im Aufwind
Mit der Aufnahme der Flugwindenergie in das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) im
Jahr 2024 und der Aufnahme von Flugwindkraftanlagen in den Koalitionsvertrag
setzt Deutschland als erstes Land weltweit ein starkes Zeichen. Gleichzeitig
wächst der Druck zur Energieunabhängigkeit. Strom ist für viele Unternehmen
längst kein planbarer Kostenfaktor mehr. Schwankende Preise erschweren
Kalkulationen, steigende Stromkosten drücken Margen und lokale Stromausfälle
bereits im Bereich weniger Minuten verursachen hohe Verluste durch
Produktionsausfälle und Schäden am hochsensiblen Maschinenpark. All das
gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Betriebe - weltweit.
