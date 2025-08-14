Höhenflug von Frequentis geht weiter

Die auf sicherheitskritische Applikationen für Kontrollzentralen und Flugüberwachung spezialisierte Frequentis AG hat im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres die positive Entwicklung von 2024 fortgesetzt. Das in Wien ansässige Unternehmen erzielte ein Umsatzplus von fast 15 Prozent auf 236,8 Millionen Euro. Der Auftragseingang legte um 35,6 Prozent auf 309 Millionen Euro zu. Auf der Ergebnisseite fuhr Frequentis auf EBIT-Ebene einen operativen Verlust von 4,3 Millionen Euro und unter dem Strich einen Konzernverlust von 3,6 Millionen Euro ein.

Eine solche Entwicklung im operativen Ergebnis von Frequentis ist auf die Kundenstruktur zurückzuführen. Mehr als 90 Prozent der Kunden sind Behörden, bei denen die Abnahme der Projekte meistens erst im zweiten Halbjahr erfolgt. Umsatz und vor allem die Profitabilität steigen deshalb zum Jahresende hin deutlich an. Wie gut die Auftragslage in den beiden Geschäftsfeldern Air Traffic Management und Öffentliche Sicherheit und Verkehr ist, signalisiert der Auftragsstand: Verglichen zum Vorjahr verzeichnete Frequentis hier einen Zuwachs um 23 Prozent auf 763,8 Millionen Euro.

Hohe Auslastung, starkes Amerikageschäft

„Von der Jahresmitte 2025 aus gerechnet sind wir zumindest bis Ende 2026 gut ausgelastet – auch deshalb, weil im Auftragsstand immer nur die bereits bestätigten Beauftragungen aus den Rahmenverträgen enthalten sind“, erläutert Norbert Haslacher, der Vorstandsvorsitzende von Frequentis. Gerade in der Region Nord- und Südamerika werde aus den Rahmenverträgen laufend abgerufen, wie auch aus dem um mehr als 50 Prozent gestiegenen Umsatz abzulesen sei. Nach Regionen aufgegliedert erzielte Frequentis zuletzt 61 Prozent der Gesamterlöse in Europa, gefolgt von Nord- und Südamerika (23 Prozent), Asien (neun Prozent) und Australien/Pazifik/Afrika (sieben Prozent). Um die wachsenden Auftragsvolumina abzuarbeiten, hat Frequentis im ersten Halbjahr 2025 den Personalstand um 9,2 Prozent auf im Schnitt 2.548 Vollzeitarbeitende erhöht.

Ausgehend vom aktuellen Zahlenwerk hat Frequentis die Jahresprognose für 2025 konkretisiert. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatzwachstum von mindestens zehn Prozent und einer Steigerung des Auftragseingangs im unteren zweistelligen Bereich. Die EBIT-Marge soll zwischen 6,5 und sieben Prozent herauskommen und sich damit in der Größenordnung des Vorjahres bewegen, in dem Frequentis 6,7 Prozent eingefahren hatte.