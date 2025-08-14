Pulverfass Brent Öl. Ölpreis droht gewaltiges Beben

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter .

Über dem Ölmarkt hängen dunkle Wolken. Bereits innerhalb der letzten Kommentierung zu Brent Öl war die hochgradig explosive Lage Thema. Der Markt wird einerseits mit einer weiteren Ausweitung des Angebots konfrontiert. So beschloss die OPEC+ zu Monatsbeginn die Ölförderung ab September um weitere 547.000 bpd zu erhöhen. Zudem ist es um die Förderdisziplin einzelner Mitgliedsstaaten nicht sonderlich gut bestellt. Gleichzeitig schwächelt die Ölnachfrage. Die Internationale Energieagentur (IEA) reduzierte im August-Bericht ihre Prognose hinsichtlich des erwarteten Nachfrageanstiegs in 2025 auf 680.000 bpd; nach zuvor 700.000 bpd. Gleichzeitig wurde auch die Prognose für 2026 bezüglich des zu erwartenden Nachfrageanstiegs von 720.000 bpd auf 700.000 bpd reduziert. Vor allem die schleppende wirtschaftliche Entwicklung in den Industriestaaten zeichnet für die schwächere Nachfrage verantwortlich.

Stimmungskiller US-Daten

Auch die aktuellen US-Daten belasten die Stimmung am Ölmarkt. Die EIA (U.S. Energy Information Administration) berichtete für die Woche zum 08. August einen überraschend deutlichen Aufbau der US-Rohöllagerbestände um 3 Mio. Barrel auf 426,7 Mio. Barrel. Die Entwicklung der US-Ölproduktion schlug in die gleiche Kerbe. Die EIA gab für die Woche zum 08. August die US-Ölproduktion mit 13,327 Mio. bpd an, nach 13,284 Mio. bpd in der Woche zum 01. August.

Fokus auf Trump-Putin-Treffen

Das für morgen (15. August) angesetzte Treffen zwischen Trump und Putin hat nicht nur geopolitische Bedeutung. Auch am Ölmarkt wird man den Verlauf des Treffens und mögliche Ergebnisse genau analysieren. Insofern sind am Montag als Reaktion auf das Treffen Preisverwerfungen jedweder Couleur nicht auszuschließen.

Zusammengefasst - Pulverfass Brent Öl

Die Mischung aus fundamentaler Schwäche (Angebot / Nachfrage) und charttechnischer Brisanz macht Brent Öl aktuell zu einem Pulverfass. Der geopolitische Aspekt sorgt darüber hinaus für Nervosität. Sollte Brent Öl nun unter die wichtige Unterstützung von 66 US-Dollar laufen, könnte das daraus resultierende Verkaufssignal einen Preisrutsch in Richtung 60 US-Dollar / 58 US-Dollar auslösen. Da der geopolitische Aspekt nur schwer prognostizierbar ist, muss auch ein knackiger Preisanstieg als Alternativszenario in Betracht gezogen werden. Ein Anstieg des Ölpreises auf über 70 US-Dollar würde ein Kaufsignal auslösen, das Brent Öl noch einmal auf 78 US-Dollar hieven könnte.

Die aktuelle Patt-Situation spiegelt sich auch in den Aktienkursen der großen Ölproduzenten Exxon Mobil, Chevron, BP und Shell wider. Eine klare Richtung fehlt diesen derzeit.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

