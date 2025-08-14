AKTIE IM FOKUS
Rückschlag vom Rekord bei Friedrich Vorwerk nach Zahlendetails
- Aktien von Friedrich Vorwerk fallen um 4,1 Prozent.
- Auftragseingang sinkt auf 220,4 Millionen Euro.
- Analysten heben Kursziele auf bis zu 100 Euro an.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Friedrich Vorwerk haben sich am Donnerstag nach endgültigen Halbjahreszahlen sehr schwach entwickelt. Nach dem tags zuvor erreichten Rekordhoch bei 89,60 Euro ging es nun um 4,1 Prozent auf 82,70 Euro abwärts. Am Markt wurde von Gewinnmitnahmen gesprochen und außerdem auf den Auftragseingang des Energieinfrastruktur-Konzerns verwiesen. Dieser sank auf 220,4 Millionen Euro nach 407,7 Millionen Euro in der ersten Jahreshälfte 2024.
Am 23. Juli hatte das SDax-Unternehmen nach kräftigen Zuwächsen im ersten Halbjahr seine Ziele für den Umsatz und die operative Ergebnis-Marge 2025 deutlich angehoben. Analysten hatten daraufhin ihre Kursziele für die Aktie angehoben. Das Bankhaus Metzler etwa auf 95 Euro, die Berenberg Bank auf 100 Euro.
"Die Aktien des Spezialisten für Pipeline- und Anlagenbau konnten zuletzt von vielen positiven Nachrichten rund um die geplanten Infrastrukturprogramme in Deutschland und der Europäischen Wirtschaftsunion profitieren", sagte Aktienexperte Andreas Lipkow. Das spiegelten die Quartalszahlen in weiten Teilen wider, auch wenn nun einige Anleger angesichts der Kursrally Gewinne mitnähmen./ck/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie
Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,83 % und einem Kurs von 82,70 auf Tradegate (14. August 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +3,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,67 Mrd..
Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -27,36 %/+21,07 % bedeutet.
Klar, dass der ein oder andere nun paar Gewinne mitnimmt. Langfristig gesehen kann es hier jedoch noch ganz andere Kurse geben.
Mein Szenario weiterhin bis 2030:
Aufstieg in den M-Dax und Kurs ca. 200-250.
Das liest sich jetzt sicherlich "utopisch". Jedoch halte ich es im Bereich des Möglichen, dass in ein paar Jahren (die ein oder andere Akquisition dürfte bis dahin noch über die Bühne gehen) ein EpS von ca. 7-8 Euro erreicht wird. Dann noch ein KGV von 30 - der Sektor dürfte noch lange "in" bleiben...
Schau mer ma. Bleibt spannend. :)
Ende 2024 stand der Kurs (Tradegate) bei 27,05.
Fast 160% zugelegt, dieses Jahr.
Auf Jahressicht sogar über 260%.
Da darf man auch schonmal tiefer ins Sektglas schauen. :lick: