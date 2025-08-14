    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFriedrich Vorwerk Group AktievorwärtsNachrichten zu Friedrich Vorwerk Group

    AKTIE IM FOKUS

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rückschlag vom Rekord bei Friedrich Vorwerk nach Zahlendetails

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien von Friedrich Vorwerk fallen um 4,1 Prozent.
    • Auftragseingang sinkt auf 220,4 Millionen Euro.
    • Analysten heben Kursziele auf bis zu 100 Euro an.
    AKTIE IM FOKUS - Rückschlag vom Rekord bei Friedrich Vorwerk nach Zahlendetails
    Foto: Friedrich Vorwerk

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Friedrich Vorwerk haben sich am Donnerstag nach endgültigen Halbjahreszahlen sehr schwach entwickelt. Nach dem tags zuvor erreichten Rekordhoch bei 89,60 Euro ging es nun um 4,1 Prozent auf 82,70 Euro abwärts. Am Markt wurde von Gewinnmitnahmen gesprochen und außerdem auf den Auftragseingang des Energieinfrastruktur-Konzerns verwiesen. Dieser sank auf 220,4 Millionen Euro nach 407,7 Millionen Euro in der ersten Jahreshälfte 2024.

    Am 23. Juli hatte das SDax-Unternehmen nach kräftigen Zuwächsen im ersten Halbjahr seine Ziele für den Umsatz und die operative Ergebnis-Marge 2025 deutlich angehoben. Analysten hatten daraufhin ihre Kursziele für die Aktie angehoben. Das Bankhaus Metzler etwa auf 95 Euro, die Berenberg Bank auf 100 Euro.

    "Die Aktien des Spezialisten für Pipeline- und Anlagenbau konnten zuletzt von vielen positiven Nachrichten rund um die geplanten Infrastrukturprogramme in Deutschland und der Europäischen Wirtschaftsunion profitieren", sagte Aktienexperte Andreas Lipkow. Das spiegelten die Quartalszahlen in weiten Teilen wider, auch wenn nun einige Anleger angesichts der Kursrally Gewinne mitnähmen./ck/mis

    Friedrich Vorwerk Group

    -4,95 %
    +3,21 %
    +31,91 %
    +43,47 %
    +340,61 %
    +192,26 %
    +72,44 %
    ISIN:DE000A255F11WKN:A255F1

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,83 % und einem Kurs von 82,70 auf Tradegate (14. August 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +3,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,67 Mrd..

    Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -27,36 %/+21,07 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Friedrich Vorwerk Group - A255F1 - DE000A255F11

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Friedrich Vorwerk Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Rückschlag vom Rekord bei Friedrich Vorwerk nach Zahlendetails Die Aktien von Friedrich Vorwerk haben sich am Donnerstag nach endgültigen Halbjahreszahlen sehr schwach entwickelt. Nach dem tags zuvor erreichten Rekordhoch bei 89,60 Euro ging es nun um 4,1 Prozent auf 82,70 Euro abwärts. Am Markt wurde von …