Rückschlag vom Rekord bei Friedrich Vorwerk nach Zahlendetails

"Die Aktien des Spezialisten für Pipeline- und Anlagenbau konnten zuletzt von vielen positiven Nachrichten rund um die geplanten Infrastrukturprogramme in Deutschland und der Europäischen Wirtschaftsunion profitieren", sagte Aktienexperte Andreas Lipkow. Das spiegelten die Quartalszahlen in weiten Teilen wider, auch wenn nun einige Anleger angesichts der Kursrally Gewinne mitnähmen./ck/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,83 % und einem Kurs von 82,70 auf Tradegate (14. August 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +3,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,91 %.

Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,67 Mrd..

Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -27,36 %/+21,07 % bedeutet.