    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHapag-Lloyd AktievorwärtsNachrichten zu Hapag-Lloyd
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gewinn der Reederei Hapag-Lloyd bricht ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinn von Hapag-Lloyd sinkt auf 156 Millionen Euro.
    • Umsatz steigt leicht auf 4,6 Milliarden Euro trotz Kosten.
    • Prognose für Gewinn 2023 auf 0,2 bis 1,1 Milliarden Euro.
    Gewinn der Reederei Hapag-Lloyd bricht ein
    Foto: Marcus Brandt - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd hat im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern fiel im Vorjahresvergleich von 450 Millionen auf 156 Millionen Euro, was auch auf gestiegene Kosten zurückzuführen war. Diese entstanden wegen Störungen in Häfen, Umleitungen und Anlaufkosten der Reederei-Allianz "Gemini", wie aus dem Halbjahresfinanzbericht hervorgeht.

    Der Konzernumsatz legte trotz merklich gestiegener Transportmengen nur leicht um zwei Prozent auf 4,6 Milliarden Euro zu, was auch mit rückläufigen Preisen (Frachtraten) zusammenhing. Unterm Strich lag der Gewinn bei 263 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte er bei 434 Millionen Euro gelegen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hapag-Lloyd!
    Long
    110,38€
    Basispreis
    1,51
    Ask
    × 8,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    137,15€
    Basispreis
    1,52
    Ask
    × 7,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Hapag-Lloyd passt Prognose an

    Von April bis Juni transportierte das Hamburger Unternehmen rechnerisch rund 3,4 Millionen Standardcontainer, was einem Plus von 12,4 Prozent entsprach. Die Reederei verzeichnete in allen Fahrtgebieten, beispielsweise Asien-Europa, mehr Transporte. Die Entwicklung erklärte die Reederei mit guter Nachfrage und gesteigerter Kapazität.

    Die Prognose für das Geschäftsjahr engte Hapag-Lloyd leicht ein: Die Reederei rechnet nun mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern zwischen 0,2 Milliarden und 1,1 Milliarden Euro. Zuvor hatte das Unternehmen damit gerechnet, dass Ende 2025 auch nur eine "schwarze Null" stehen könnte, sich mit 1,5 Milliarden Euro am oberen Ende aber auch etwas mehr zugetraut.

    Eine der weltweit größten Containerreedereien

    Hapag-Lloyd ist eine der weltweit größten Containerreedereien und betreibt Terminals, an denen Container umgeschlagen werden. Im Schifffahrtssegment beschäftigt das Unternehmen den Angaben nach 14.000 Mitarbeiter an Standorten in 140 Ländern. Im Segment Terminal und Infrastruktur sind es rund 3.000 Beschäftigte./lkm/DP/jha

    Hapag-Lloyd

    -7,50 %
    +3,79 %
    +5,66 %
    -8,76 %
    -17,25 %
    -57,61 %
    +163,85 %
    +353,61 %
    ISIN:DE000HLAG475WKN:HLAG47

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,80 % und einem Kurs von 123 auf Tradegate (14. August 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um +3,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 21,71 Mrd..

    Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hapag-Lloyd Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 170,00EUR was eine Bandbreite von -43,27 %/+37,76 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Hapag-Lloyd - HLAG47 - DE000HLAG475

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hapag-Lloyd. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gewinn der Reederei Hapag-Lloyd bricht ein Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd hat im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern fiel im Vorjahresvergleich von 450 Millionen auf 156 Millionen Euro, was auch auf gestiegene Kosten …