    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsWinterweizen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Winterweizen
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutlicher Zuwachs bei Getreideernte in Deutschland erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Getreideernte 2025: 43 Mio. Tonnen erwartet.
    • Winterweizen-Zuwachs bei 25%, Raps um 7% steigend.
    • Brotpreise bleiben stabil, Rohstoffkosten kaum relevant.

    (Berichtigung: Im Text wurde die Schreibweise des Raiffeisenverbands berichtigt.)

    BERLIN (dpa-AFX) - Die deutschen Landwirtinnen und Landwirte werden in diesem Jahr voraussichtlich deutlich mehr Getreide ernten als im vergangenen. Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) prognostiziert für 2025 eine Erntemenge von rund 43 Millionen Tonnen, ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie DRV-Marktexperte Guido Seedler sagte.

    "Vor allem größere Anbauflächen und höhere Hektarerträge haben zum guten Mengenergebnis beigetragen", hieß es. Beim Winterweizen, der für knapp die Hälfte der gesamten Erntemenge steht, liegt der prognostizierte Zuwachs gar bei knapp einem Viertel. Auch beim Winterraps gehen die Fachleute des DRV von um sieben Prozent steigenden Erntemengen in Höhe von 3,9 Millionen Tonnen aus.

    Angesichts des sehr trockenen Frühjahrs und der darauffolgenden regnerischen Wochen sei das Erntejahr für die Bäuerinnen und Bauern sehr herausfordernd gewesen. Zu den Ernteverlierern gehörten Regionen mit leichten, sandigen Böden, die weniger Wasser speichern können.

    Keine großen Auswirkungen für Brotpreis

    Anders als im Vorjahr dürfte die Getreide-Produktionsmenge in diesem Jahr über dem Verbrauch liegen. An den Brotpreisen, die Verbraucher an der Ladentheke zahlen, ändere sich damit allerdings nicht viel, betonte Seedler. "Die Rohstoffkosten sind für den Endpreis von relativ geringer Bedeutung." Bei einem durchschnittlichen Brot liege der Mehlkostenanteil bei lediglich etwa 8 Cent. In deutlich höherem Maße würden Kosten für Energie oder Bürokratie den Brotpreis beeinflussen.

    Nicht nur in Deutschland, auch weltweit dürften die Erntemengen in diesem Jahr zunehmen. Der DRV rechnet für 2025 mit einer Getreideproduktion von weltweit 2,3 Milliarden Tonnen, nach 2,2 Milliarden Tonnen im Vorjahr. Das decke den Verbrauch der Gesamtbevölkerung gerade so./maa/DP/stk






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutlicher Zuwachs bei Getreideernte in Deutschland erwartet Die deutschen Landwirtinnen und Landwirte werden in diesem Jahr voraussichtlich deutlich mehr Getreide ernten als im vergangenen. Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) prognostiziert für 2025 eine Erntemenge von rund 43 Millionen Tonnen, ein Plus von …