    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    WARBURG RESEARCH stuft Renk auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Renk nach Zahlen von 52 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Rüstungsunternehmen habe gute Zahlen vorgelegt, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Aufträgen zu Rechnungsstellungen sei äußerst günstig. Allerdings sei der Rüstungsboom schon eingepreist, weshalb das Prädikat nur "Halten" laute./rob/mf/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 61,89EUR auf Tradegate (14. August 2025, 11:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Christian Cohrs
    Analysiertes Unternehmen: Renk
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 58
    Kursziel alt: 52
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 58,00, was einem Rückgang von -6,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    WARBURG RESEARCH stuft Renk auf 'Hold' Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Renk nach Zahlen von 52 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Rüstungsunternehmen habe gute Zahlen vorgelegt, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag …