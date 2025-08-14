WARBURG RESEARCH stuft Renk auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Renk nach Zahlen von 52 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Rüstungsunternehmen habe gute Zahlen vorgelegt, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Aufträgen zu Rechnungsstellungen sei äußerst günstig. Allerdings sei der Rüstungsboom schon eingepreist, weshalb das Prädikat nur "Halten" laute./rob/mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 61,89EUR auf Tradegate (14. August 2025, 11:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 58,00 € , was einem Rückgang von -6,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer