WARBURG RESEARCH stuft Renk auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Renk nach Zahlen von 52 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Rüstungsunternehmen habe gute Zahlen vorgelegt, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Aufträgen zu Rechnungsstellungen sei äußerst günstig. Allerdings sei der Rüstungsboom schon eingepreist, weshalb das Prädikat nur "Halten" laute./rob/mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 61,89EUR auf Tradegate (14. August 2025, 11:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 52
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
