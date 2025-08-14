JEFFERIES stuft Nagarro auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der schwache US-Dollar laste schwer auf der Profitabilität des IT-Dienstleisters, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich habe dies das operative Ergebnis (Ebitda) mit 18 Millionen Euro belastet./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 04:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 04:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,16 % und einem Kurs von 50,50EUR auf Tradegate (14. August 2025, 11:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Nagarro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 93

Kursziel alt: 93

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

