WARBURG RESEARCH stuft Vonovia auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vonovia nach Zahlen von 38,60 auf 39,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal sei durch eine starke fundamentale Lage und zweistelliges prozentuales Wachstum bestimmt gewesen, schrieb Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei auch unter Bewertungsgesichtspunkten attraktiv. Die Abhängigkeit von geopolitischen Risiken sei gering/rob/mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,48 % und einem Kurs von 29,12EUR auf Tradegate (14. August 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Simon Stippig
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 39,40
Kursziel alt: 38,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
