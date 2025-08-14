JPMORGAN stuft Volvo B auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Volvo auf "positive Catalyst Watch" gesetzt und die Einstufung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. In Europa belebe sich die Nutzfahrzeugproduktion, schrieb Akshat Kacker in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Trotz kurzfristiger Schwäche seien die Fundamentaldaten aus dem Frachtgeschäft weiterhin robust. Die Trends favorisierten gegenwärtig Volvo und Daimler Truck gegenüber der Marke Scania von Traton./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:32 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 26,11EUR auf Tradegate (14. August 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.