UBS stuft Adyen auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen und der Senkung der Unternehmensumsatzprognose zunächst auf "Buy" mit einem Kursziel von noch 1975 Euro belassen. Der niederländische Zahlungsdienstleister habe mit seinen Resultaten für das zweite Quartal etwas enttäuscht, schrieb Justin Forsythe in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die negativen Auswirkungen des von den USA ausgelösten Handelskonflikts seien von den Markterwartungen nicht vollständig erfasst worden./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,59 % und einem Kurs von 1.242EUR auf Tradegate (14. August 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Justin Forsythe

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1975

Kursziel alt: 1975

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

