    UBS stuft Douglas auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe besser als erwartet abschnitten, schrieb Yashraj Rajani in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Auf vergleichbarer Basis wüchsen die Geschäfte wieder./rob/la/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Yashraj Rajani
    Analysiertes Unternehmen: Douglas
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 11,50
    Kursziel alt: 11,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




