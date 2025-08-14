HelloFresh - Aktie rauscht in die Tiefe - 14.08.2025

Die HelloFresh Aktie ist bisher um -14,21 % auf 7,2800€ gefallen. Das sind -1,2060 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die HelloFresh Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -20,13 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die HelloFresh Aktie damit um -8,36 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei HelloFresh auf -27,35 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.

HelloFresh Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,36 % 1 Monat +0,25 % 3 Monate -20,13 % 1 Jahr +31,44 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HelloFresh Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Herausforderungen von HelloFresh, insbesondere das schwächelnde Wachstum im Mealkit- und RTE-Segment. Die Glaubwürdigkeit des Managements wird in Frage gestellt, da es seit 2022 nicht gelungen ist, das versprochene Wachstum zu erreichen. Trotz einer Erhöhung des Aktienrückkaufprogramms bleibt die Stimmung skeptisch, und die Aktie könnte weiter fallen, auch aufgrund der Wechselkursproblematik.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HelloFresh eingestellt.

Informationen zur HelloFresh Aktie

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,27 Mrd.EUR wert.

HelloFresh Aktie jetzt kaufen?

Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.