    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Gewinne - Adyen brechen ein - Versicherer stark

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte legen leicht zu, EuroStoxx +0,27%
    • Warten auf Trump-Putin-Treffen, US-Konjunkturdaten
    • Adyen und Carlsberg enttäuschen, Aktien verlieren stark
    Aktien Europa - Leichte Gewinne - Adyen brechen ein - Versicherer stark
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag etwas zugelegt. Die Marktteilnehmer warten mit Spannung auf das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an diesem Freitag.

    Der EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,27 Prozent auf 5.402,96 Punkte. An den Börsen außerhalb des Euroraums ging es ebenfalls moderat nach oben. Der Schweizer SMI legte um 0,15 Prozent auf 11.996,47 Punkte zu, während der britischen FTSE 100 mit 9.165,29 Punkten auf der Stelle trat.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.051,04€
    Basispreis
    3,77
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    5.790,44€
    Basispreis
    3,73
    Ask
    × 14,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch anstehende US-Konjunkturdaten hielten die Marktteilnehmer zurück. "Geldpolitisch wird es etwas spannender, wenn die Erzeugerpreise aus den USA gemeldet werden", merkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets dazu an. Blieben größere Überraschungen aus, dürfte sich an den Erwartungen einer Zinssenkung der US-Notenbank im September nichts ändern.

    Mit einem Verlust von rund 16 Prozent standen Adyen stark unter Druck. Der niederländische Zahlungsdienstleister ruderte wegen des Handelskonflikts bei der Wachstumsprognose zurück. Da im ersten Halbjahr wegen der durch die Zolldrohungen ausgelösten Probleme weniger Zahlungen als erwartet abgewickelt wurden, ist in diesem Jahr die bisher angestrebte Beschleunigung des Wachstums unwahrscheinlich. Analysten sprachen von einer Enttäuschung, auch wenn der Markt schwächere Halbjahreszahlen zuvor eingepreist habe.

    Aktien von Carlsberg verloren ebenfalls deutlich. Nach der Vorlage von Geschäftszahlen fiel der Wert um 5,8 Prozent. Analyst James Edwardes Jones von RBC sprach von einer weiteren Enttäuschung der europäischen Brauer. Carlsberg habe die Serie von schwächer als erwarteten Halbjahreszahlen von AB Inbev und Heineken fortgesetzt. Umsatzwachstum und operativer Gewinn seien unter den Erwartungen geblieben.

    Besser sah es im Versicherungssektor aus. Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re hatte seinen Gewinn im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Damit übertraf das Unternehmen die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Swiss-Re-Chef Andreas Berger sieht den Konzern auf gutem Weg zu dem angekündigten Jahresgewinn von mindestens 4,4 Milliarden Dollar. Die Aktie bewegte sich unterdessen nur wenig.

    Die Analysten der UBS verwiesen auf die hohe Hürde, die von der vorherigen Kursentwicklung gelegt worden sei. Besser entwickelte sich der Kurs der britischen Aviva . Die Aktie kletterte um 3,8 Prozent und reagierte damit auf Zahlen./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,55 % und einem Kurs von 102,2 auf Tradegate (14. August 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um -2,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 47,06 Mrd..

    Swiss Re zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,4322. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 143,11CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 144,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 170,00CHF was eine Bandbreite von -8,53 %/+7,99 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Europa Leichte Gewinne - Adyen brechen ein - Versicherer stark Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag etwas zugelegt. Die Marktteilnehmer warten mit Spannung auf das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an diesem Freitag. Der EuroStoxx 50 gewann …