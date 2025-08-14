    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLanxess AktievorwärtsNachrichten zu Lanxess
    UBS stuft LANXESS AG auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen und einem gesenkten Gewinnausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe mit seinen Resultaten für das zweite Quartal wie erwartet abgeschnitten, schrieb Priyanka Patel in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Allerdings hätten die Kölner ihr Gewinnziel stärker als erwartet reduziert./la/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:38 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,97 % und einem Kurs von 23,34EUR auf Tradegate (14. August 2025, 12:02 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Priyanka Patel
    Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 26
    Kursziel alt: 26
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


