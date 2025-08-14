UBS stuft LANXESS AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen und einem gesenkten Gewinnausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe mit seinen Resultaten für das zweite Quartal wie erwartet abgeschnitten, schrieb Priyanka Patel in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Allerdings hätten die Kölner ihr Gewinnziel stärker als erwartet reduziert./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,97 % und einem Kurs von 23,34EUR auf Tradegate (14. August 2025, 12:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Priyanka Patel
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
