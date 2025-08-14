UBS stuft LANXESS AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen und einem gesenkten Gewinnausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe mit seinen Resultaten für das zweite Quartal wie erwartet abgeschnitten, schrieb Priyanka Patel in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Allerdings hätten die Kölner ihr Gewinnziel stärker als erwartet reduziert./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,97 % und einem Kurs von 23,34EUR auf Tradegate (14. August 2025, 12:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Priyanka Patel

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



