    Hellofresh brechen nach schwachem Quartal ein - Viermonatstief

    Für Sie zusammengefasst
    • Hellofresh-Aktien fallen um 17,80 % auf 7,25 Euro.
    • Jahresziele gesenkt, Umsatzentwicklung enttäuscht.
    • Marktkapitalisierung von 16 Mrd. auf 1,2 Mrd. Euro.
    Foto: HelloFresh

    (neu: Kurs, Experten und Details)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein schwaches Quartal und gesenkte Jahresziele haben den Anlegern von Hellofresh am Donnerstag die Stimmung vermiest. Die Aktien des Kochboxen-Lieferanten brachen um 17,80 Prozent auf 7,25 Euro ein und waren damit klares Schlusslicht im MDax . Im frühen Handel waren sie auf den tiefsten Stand seit Mitte April abgesackt.

    Der starke Euro macht dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung: Das Unternehmen senkte sein Ergebnisziel für 2025. Zudem läuft es bei den Fertiggerichten bislang nicht so, wie das Management sich das vorgestellt hat. Auch die Umsatzaussichten trübten sich ein. Aufgestockte Aktienrückkäufe konnten die Enttäuschung der Anleger kaum lindern.

    Im zweiten Quartal lag der währungsbereinigte Umsatzrückgang höher als von Analysten befürchtet. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) stieg hingegen dank des laufenden Effizienzprogramms.

    Für JPMorgan-Analyst Marcus Diebel wirft die Umsatzentwicklung Fragen auf, hinsichtlich des Geschäftsmodells. Er erwartet, dass die Konsenserwartungen für das operative Ergebnis in diesem Jahr um etwa zehn Prozent sinken werden.

    Auch UBS-Experte Jo Barnet-Lamb monierte, dass der vorläufige Umsatz im zweiten Quartal erneut die Erwartungen verfehlt habe. Als Ergebnis davon sei der Ausblick über alle wichtigen Kennziffern hinweg gesenkt worden.

    Seit Jahresbeginn hat der Hellofresh-Kurs knapp 39 Prozent an Wert eingebüßt. Auf längere Sicht ist das Bild noch düsterer: In der Hochphase der Corona-Pandemie war die Aktie Ende 2021 fast 100 Euro wert. Damals war das Unternehmen an der Börse rund 16 Milliarden Euro schwer und das Papier war im deutschen Leitindex Dax notiert. Inzwischen liegt die Marktkapitalisierung bei rund 1,2 Milliarden Euro./edh/mne/jha/

    HelloFresh

    -12,55 %
    -11,94 %
    -3,85 %
    -23,26 %
    +28,57 %
    -73,63 %
    -81,70 %
    -39,70 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 24.290 auf Ariva Indikation (14. August 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -11,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,250EUR. Von den letzten 8 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +21,85 %/+89,55 % bedeutet.




    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
