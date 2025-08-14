    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Klein und günstig? Von wegen! / ADAC Marktanalyse zeigt

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kleinwagen werden abermals teurer / Hersteller sind aufgefordert, ihr Angebot zu überarbeiten (FOTO)

    München (ots) - Das Kleinwagensegment wird immer teurer. Der ADAC hat in einer
    aktuellen Marktanalyse festgestellt, dass Kunden seit 2013 über 80 Prozent mehr
    für die Anschaffung eines vermeintlich kleinen und günstigen Fahrzeugs bezahlen
    müssen. Über 25.000 Euro müssen heute im Durchschnitt für einen neuen Kleinwagen
    ausgegeben werden. Im gleichen Zeitraum hat sich das Angebot an Autos zudem um
    über 20 Prozent verringert.

    Die extremen Kostensteigerungen begannen mit der Corona-Pandemie und wurden von
    den Herstellern unter anderem auf fehlende Teile und stockende Lieferketten
    zurückgeführt. Davon kann heute keine Rede mehr sein - und dennoch bleiben die
    Preise weiter auf einem hohen Niveau. Wer heute einen Kleinwagen mit
    Verbrennungsmotor kaufen will, muss gegenüber 2019 im Schnitt ganze 76 Prozent
    mehr bezahlen. Zeitgleich ist das Angebot an Fahrzeugen um über 40 Prozent
    zurückgegangen. Im gleichen Zeitraum sind elektrische Kleinwagen über 20 Prozent
    teurer geworden. Positiv: Das Angebot der kleinen Stromer hat sich seit 2019
    verdreifacht.

    Der ADAC betont, dass die Verbraucher ein breites und vor allem bezahlbares
    Mobilitätsangebot benötigen. Kleinwagen sind aus Sicht des Mobilitätsclubs ein
    wichtiger Bestandteil - denn sie sprachen bislang ein preisbewusstes Publikum
    an. Die aktuelle Entwicklung ist aus ADAC Sicht bedenklich, denn viele
    Verbraucher können sich die aktuellen Preise kaum mehr leisten. Die Hersteller
    argumentieren oft, dass gestiegene Sicherheitsforderungen und die Inflation der
    letzten Jahre für die Preissteigerungen verantwortlich seien. Der Sprung, der in
    den vergangenen Jahren zu beobachten war, ist aus Sicht des ADAC allerdings
    unverhältnismäßig.

    Viele Verbraucher sind auf einfache Mobilität angewiesen, die günstig ist und
    auf unnötigen Luxus verzichtet. Fahrzeughersteller sollten daher die gestiegenen
    Preise nicht mit einer höheren Basisausstattung begründen, sondern einfache und
    kreative Lösungen für bezahlbare, moderne Mobilität anbieten.

    Weitere Informationen zur Entwicklung der Kleinwagenpreise lesen Sie hier. (http
    s://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/auto-kaufen-verkaufen/autokosten/keine-bezahlb
    aren-kleinwagen/)

    Pressekontakt:

    ADAC Kommunikation
    T +49 89 76 76 54 95
    mailto:aktuell@adac.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/6096629
    OTS: ADAC




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Klein und günstig? Von wegen! / ADAC Marktanalyse zeigt Kleinwagen werden abermals teurer / Hersteller sind aufgefordert, ihr Angebot zu überarbeiten (FOTO) Das Kleinwagensegment wird immer teurer. Der ADAC hat in einer aktuellen Marktanalyse festgestellt, dass Kunden seit 2013 über 80 Prozent mehr für die Anschaffung eines vermeintlich kleinen und günstigen Fahrzeugs bezahlen müssen. Über 25.000 Euro …