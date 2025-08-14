Klein und günstig? Von wegen! / ADAC Marktanalyse zeigt
Kleinwagen werden abermals teurer / Hersteller sind aufgefordert, ihr Angebot zu überarbeiten (FOTO)
München (ots) - Das Kleinwagensegment wird immer teurer. Der ADAC hat in einer
aktuellen Marktanalyse festgestellt, dass Kunden seit 2013 über 80 Prozent mehr
für die Anschaffung eines vermeintlich kleinen und günstigen Fahrzeugs bezahlen
müssen. Über 25.000 Euro müssen heute im Durchschnitt für einen neuen Kleinwagen
ausgegeben werden. Im gleichen Zeitraum hat sich das Angebot an Autos zudem um
über 20 Prozent verringert.
Die extremen Kostensteigerungen begannen mit der Corona-Pandemie und wurden von
den Herstellern unter anderem auf fehlende Teile und stockende Lieferketten
zurückgeführt. Davon kann heute keine Rede mehr sein - und dennoch bleiben die
Preise weiter auf einem hohen Niveau. Wer heute einen Kleinwagen mit
Verbrennungsmotor kaufen will, muss gegenüber 2019 im Schnitt ganze 76 Prozent
mehr bezahlen. Zeitgleich ist das Angebot an Fahrzeugen um über 40 Prozent
zurückgegangen. Im gleichen Zeitraum sind elektrische Kleinwagen über 20 Prozent
teurer geworden. Positiv: Das Angebot der kleinen Stromer hat sich seit 2019
verdreifacht.
Der ADAC betont, dass die Verbraucher ein breites und vor allem bezahlbares
Mobilitätsangebot benötigen. Kleinwagen sind aus Sicht des Mobilitätsclubs ein
wichtiger Bestandteil - denn sie sprachen bislang ein preisbewusstes Publikum
an. Die aktuelle Entwicklung ist aus ADAC Sicht bedenklich, denn viele
Verbraucher können sich die aktuellen Preise kaum mehr leisten. Die Hersteller
argumentieren oft, dass gestiegene Sicherheitsforderungen und die Inflation der
letzten Jahre für die Preissteigerungen verantwortlich seien. Der Sprung, der in
den vergangenen Jahren zu beobachten war, ist aus Sicht des ADAC allerdings
unverhältnismäßig.
Viele Verbraucher sind auf einfache Mobilität angewiesen, die günstig ist und
auf unnötigen Luxus verzichtet. Fahrzeughersteller sollten daher die gestiegenen
Preise nicht mit einer höheren Basisausstattung begründen, sondern einfache und
kreative Lösungen für bezahlbare, moderne Mobilität anbieten.
Weitere Informationen zur Entwicklung der Kleinwagenpreise lesen Sie hier. (http
s://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/auto-kaufen-verkaufen/autokosten/keine-bezahlb
aren-kleinwagen/)
Pressekontakt:
ADAC Kommunikation
T +49 89 76 76 54 95
mailto:aktuell@adac.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/6096629
OTS: ADAC
