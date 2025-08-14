Kleinwagen werden abermals teurer / Hersteller sind aufgefordert, ihr Angebot zu überarbeiten (FOTO)

München (ots) - Das Kleinwagensegment wird immer teurer. Der ADAC hat in einer

aktuellen Marktanalyse festgestellt, dass Kunden seit 2013 über 80 Prozent mehr

für die Anschaffung eines vermeintlich kleinen und günstigen Fahrzeugs bezahlen

müssen. Über 25.000 Euro müssen heute im Durchschnitt für einen neuen Kleinwagen

ausgegeben werden. Im gleichen Zeitraum hat sich das Angebot an Autos zudem um

über 20 Prozent verringert.



Die extremen Kostensteigerungen begannen mit der Corona-Pandemie und wurden von

den Herstellern unter anderem auf fehlende Teile und stockende Lieferketten

zurückgeführt. Davon kann heute keine Rede mehr sein - und dennoch bleiben die

Preise weiter auf einem hohen Niveau. Wer heute einen Kleinwagen mit

Verbrennungsmotor kaufen will, muss gegenüber 2019 im Schnitt ganze 76 Prozent

mehr bezahlen. Zeitgleich ist das Angebot an Fahrzeugen um über 40 Prozent

zurückgegangen. Im gleichen Zeitraum sind elektrische Kleinwagen über 20 Prozent

teurer geworden. Positiv: Das Angebot der kleinen Stromer hat sich seit 2019

verdreifacht.





Der ADAC betont, dass die Verbraucher ein breites und vor allem bezahlbares

Mobilitätsangebot benötigen. Kleinwagen sind aus Sicht des Mobilitätsclubs ein

wichtiger Bestandteil - denn sie sprachen bislang ein preisbewusstes Publikum

an. Die aktuelle Entwicklung ist aus ADAC Sicht bedenklich, denn viele

Verbraucher können sich die aktuellen Preise kaum mehr leisten. Die Hersteller

argumentieren oft, dass gestiegene Sicherheitsforderungen und die Inflation der

letzten Jahre für die Preissteigerungen verantwortlich seien. Der Sprung, der in

den vergangenen Jahren zu beobachten war, ist aus Sicht des ADAC allerdings

unverhältnismäßig.



Viele Verbraucher sind auf einfache Mobilität angewiesen, die günstig ist und

auf unnötigen Luxus verzichtet. Fahrzeughersteller sollten daher die gestiegenen

Preise nicht mit einer höheren Basisausstattung begründen, sondern einfache und

kreative Lösungen für bezahlbare, moderne Mobilität anbieten.



Weitere Informationen zur Entwicklung der Kleinwagenpreise lesen Sie hier. (http

s://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/auto-kaufen-verkaufen/autokosten/keine-bezahlb

aren-kleinwagen/)



