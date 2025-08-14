GWW-Gebäude-Trio im neuen Luther-Karree in Wernigerode eröffnet (FOTO)
Wernigerode (ots) - Im Stadtteil Hasserode macht die GWW einen ganzen Standort
fit für die Zukunft
Dr. Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales des Landes
Sachsen-Anhalt: "Wichtig, dass das Kommunale zum Fortschrittstreiber wird"
Der Wernigeröder Stadtteil Hasserode atmet Fortschritt. Mit der feierlichen
Übergabe des neuen GWW-Gebäude-Trios "Luther-Karree" sind die
Quartiersentwicklungsmaßnahmen rund um die neue August-Hermann
Francke-Grundschule abgeschlossen. Der einst durch eine DDR-Schule verbaute
schöne Blick auf die Kirche nun endlich wieder frei. Mit einem zünftigen
Eröffnungsfest läutete die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH,
GWW, zusammen mit Sven Haller, Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur
und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, weiteren Vertretern aus Politik und
Stadtgesellschaft sowie Projektbeteiligten am 13. August 2025 die neue Zukunft
ein. Alles lief nach Plan.
Neben Schulneubau und Sportplatz entstanden hier durch die GWW auf einem
ehemaligen Parkplatz drei dreigeschossige Wohnhäuser mit 38 Wohneinheiten und
großzügigen 2-5-Raum-Wohnungen, teilweise Maisonetten, für Familien und
Senioren. Dazu drei Gewerbeflächen mit ca. 425 m² Größe. Eine Gesamtinvestition
der GWW in Höhe von 13,9 Millionen Euro. Sie konnte sich dafür Fördermittel aus
dem Bundesprogramm "KfW 55" sichern. Zusammen mit den Infrastrukturmaßnahmen
betrug die Investition von Stadt und GWW insgesamt 30 Millionen Euro für die
Zukunft des Quartiers. Dazu gehört auch ein Nahwärmenetz. Quelle ist das neue
Blockheizkraftwerk auf dem Gelände der Francke-Grundschule, das die Bauten der
Lutherstraße mitversorgt.
GWW-Geschäftsführer Christian Zeigermann spricht zur Eröffnung von der
geglückten Heilung eines Stadtquartiers.
Sven Haller, Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Digitales des
Landes Sachsen-Anhalt, sagte zur Eröffnung des Luther-Karrees: "Wir brauchen im
Land besonders in den Städten viele neue moderne Wohnungen, damit die Menschen
am Standort bleiben und sich entwickeln können, damit sie sich wohlfühlen."
"Die GWW setzt damit die richtigen Signale zur rechten Zeit", betonte der
Staatssekretär. Er verwies grundsätzlich auf die Städtebauförderung des Landes,
die essenziell sei, um die Attraktivität von Stadtzentren, gerade im ländlichen
Raum, zu steigern und lebenswerte Quartiere zu schaffen. Rund 91 Mio. Euro
standen 2023/2024 zur Verfügung, zusammen mit kommunalem Eigenanteil mehr als
124 Mio. Euro. Dabei gehe es um Investitionen für "Lebendige Zentren", den
Erhalt und die Entwicklung historischer Stadt- und Ortskerne, den "Sozialen
