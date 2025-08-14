GWW-Gebäude-Trio im neuen Luther-Karree in Wernigerode eröffnet (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Wernigerode (ots) - Im Stadtteil Hasserode macht die GWW einen ganzen Standort
    fit für die Zukunft

    Dr. Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales des Landes
    Sachsen-Anhalt: "Wichtig, dass das Kommunale zum Fortschrittstreiber wird"

    Der Wernigeröder Stadtteil Hasserode atmet Fortschritt. Mit der feierlichen
    Übergabe des neuen GWW-Gebäude-Trios "Luther-Karree" sind die
    Quartiersentwicklungsmaßnahmen rund um die neue August-Hermann
    Francke-Grundschule abgeschlossen. Der einst durch eine DDR-Schule verbaute
    schöne Blick auf die Kirche nun endlich wieder frei. Mit einem zünftigen
    Eröffnungsfest läutete die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH,
    GWW, zusammen mit Sven Haller, Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur
    und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, weiteren Vertretern aus Politik und
    Stadtgesellschaft sowie Projektbeteiligten am 13. August 2025 die neue Zukunft
    ein. Alles lief nach Plan.

    Neben Schulneubau und Sportplatz entstanden hier durch die GWW auf einem
    ehemaligen Parkplatz drei dreigeschossige Wohnhäuser mit 38 Wohneinheiten und
    großzügigen 2-5-Raum-Wohnungen, teilweise Maisonetten, für Familien und
    Senioren. Dazu drei Gewerbeflächen mit ca. 425 m² Größe. Eine Gesamtinvestition
    der GWW in Höhe von 13,9 Millionen Euro. Sie konnte sich dafür Fördermittel aus
    dem Bundesprogramm "KfW 55" sichern. Zusammen mit den Infrastrukturmaßnahmen
    betrug die Investition von Stadt und GWW insgesamt 30 Millionen Euro für die
    Zukunft des Quartiers. Dazu gehört auch ein Nahwärmenetz. Quelle ist das neue
    Blockheizkraftwerk auf dem Gelände der Francke-Grundschule, das die Bauten der
    Lutherstraße mitversorgt.

    GWW-Geschäftsführer Christian Zeigermann spricht zur Eröffnung von der
    geglückten Heilung eines Stadtquartiers.

    Sven Haller, Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Digitales des
    Landes Sachsen-Anhalt, sagte zur Eröffnung des Luther-Karrees: "Wir brauchen im
    Land besonders in den Städten viele neue moderne Wohnungen, damit die Menschen
    am Standort bleiben und sich entwickeln können, damit sie sich wohlfühlen."

    "Die GWW setzt damit die richtigen Signale zur rechten Zeit", betonte der
    Staatssekretär. Er verwies grundsätzlich auf die Städtebauförderung des Landes,
    die essenziell sei, um die Attraktivität von Stadtzentren, gerade im ländlichen
    Raum, zu steigern und lebenswerte Quartiere zu schaffen. Rund 91 Mio. Euro
    standen 2023/2024 zur Verfügung, zusammen mit kommunalem Eigenanteil mehr als
    124 Mio. Euro. Dabei gehe es um Investitionen für "Lebendige Zentren", den
    Erhalt und die Entwicklung historischer Stadt- und Ortskerne, den "Sozialen
