GWW-Gebäude-Trio im neuen Luther-Karree in Wernigerode eröffnet (FOTO)

Wernigerode (ots) - Im Stadtteil Hasserode macht die GWW einen ganzen Standort

fit für die Zukunft



Dr. Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales des Landes

Sachsen-Anhalt: "Wichtig, dass das Kommunale zum Fortschrittstreiber wird"



Der Wernigeröder Stadtteil Hasserode atmet Fortschritt. Mit der feierlichen

Übergabe des neuen GWW-Gebäude-Trios "Luther-Karree" sind die

Quartiersentwicklungsmaßnahmen rund um die neue August-Hermann

Francke-Grundschule abgeschlossen. Der einst durch eine DDR-Schule verbaute

schöne Blick auf die Kirche nun endlich wieder frei. Mit einem zünftigen

Eröffnungsfest läutete die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH,

GWW, zusammen mit Sven Haller, Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur

und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, weiteren Vertretern aus Politik und

Stadtgesellschaft sowie Projektbeteiligten am 13. August 2025 die neue Zukunft

ein. Alles lief nach Plan.







Erhalt und die Entwicklung historischer Stadt- und Ortskerne, den "Sozialen





Neben Schulneubau und Sportplatz entstanden hier durch die GWW auf einemehemaligen Parkplatz drei dreigeschossige Wohnhäuser mit 38 Wohneinheiten undgroßzügigen 2-5-Raum-Wohnungen, teilweise Maisonetten, für Familien undSenioren. Dazu drei Gewerbeflächen mit ca. 425 m² Größe. Eine Gesamtinvestitionder GWW in Höhe von 13,9 Millionen Euro. Sie konnte sich dafür Fördermittel ausdem Bundesprogramm "KfW 55" sichern. Zusammen mit den Infrastrukturmaßnahmenbetrug die Investition von Stadt und GWW insgesamt 30 Millionen Euro für dieZukunft des Quartiers. Dazu gehört auch ein Nahwärmenetz. Quelle ist das neueBlockheizkraftwerk auf dem Gelände der Francke-Grundschule, das die Bauten derLutherstraße mitversorgt.GWW-Geschäftsführer Christian Zeigermann spricht zur Eröffnung von dergeglückten Heilung eines Stadtquartiers.Sven Haller, Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Digitales desLandes Sachsen-Anhalt, sagte zur Eröffnung des Luther-Karrees: "Wir brauchen imLand besonders in den Städten viele neue moderne Wohnungen, damit die Menschenam Standort bleiben und sich entwickeln können, damit sie sich wohlfühlen.""Die GWW setzt damit die richtigen Signale zur rechten Zeit", betonte derStaatssekretär. Er verwies grundsätzlich auf die Städtebauförderung des Landes,die essenziell sei, um die Attraktivität von Stadtzentren, gerade im ländlichenRaum, zu steigern und lebenswerte Quartiere zu schaffen. Rund 91 Mio. Eurostanden 2023/2024 zur Verfügung, zusammen mit kommunalem Eigenanteil mehr als124 Mio. Euro. Dabei gehe es um Investitionen für "Lebendige Zentren", denErhalt und die Entwicklung historischer Stadt- und Ortskerne, den "Sozialen