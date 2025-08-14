Nagarro unter größten SDax-Verlierern nach gekapptem Margenziel

Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies erklärte, dass sich der schwache US-Dollar im zweiten Quartal stark auf die Profitabilität ausgewirkt habe. Der Nettogewinn sei außerdem durch einen Steuereffekt belastet worden. Comtesse zufolge liegt der Analystenkonsens aber schon im Rahmen der neuen Ziele, sodass sich keine größeren Kürzungen anbahnten./tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie

Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 17.178 auf Ariva Indikation (14. August 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um -2,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,33 %.

Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 726,68 Mio..

Nagarro zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 135,00EUR was eine Bandbreite von +70,62 %/+155,92 % bedeutet.