    Erfolgreiches erstes Halbjahr 2025

    Kornwestheim (ots) -

    - Zuwächse beim Konzernergebnis.
    - Neugeschäft besonders in Baufinanzierung gestiegen.
    - Combined Ratio brutto in der Sachversicherung mit 83,8 Prozent auf Bestwert.

    Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) hat ein erfolgreiches erstes
    Halbjahr 2025 absolviert. Das Konzernergebnis nach dem
    IFRS-Rechnungslegungsstandard stieg auf 91 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum:
    minus 14 Millionen Euro). Das Vorjahr war insbesondere von hohen Unwetterschäden
    geprägt, die in der IFRS-Rechnungslegung stark zu Buche schlugen. Für das
    Gesamtjahr 2025 wird weiterhin eine deutliche Steigerung des
    IFRS-Konzernergebnisses zum Vorjahr erwartet. Das HGB-Ergebnis im
    Einzelabschluss der W&W AG, das im Halbjahr nicht ausgewiesen wird, soll
    prognosegemäß leicht über dem Niveau des Geschäftsjahres 2024 liegen. Diese
    Einschätzung erfolgt unter der Voraussetzung, dass keine außergewöhnlichen
    Schadenereignisse oder größere Turbulenzen an den Kapital- und Finanzmärkten
    auftreten.

    "Das kräftige Gewinnwachstum und die sehr positive Entwicklung im Neugeschäft
    zeigen das hohe Vertrauen, das unsere Kundinnen und Kunden in uns setzen. Unser
    Erfolg ist auch darauf zurückzuführen, dass wir innovative Produktangebote
    bieten und unseren Service stetig weiter verbessern. Gleichzeitig zeigen sich
    auch Erfolge aus der Kombination digitaler Lösungen, wo es im Kundengeschäft
    sinnvoll ist, und einer persönlichen und intensiven Beratung bei
    anspruchsvolleren Themen", sagt Jürgen Junker, CEO der Wüstenrot &
    Württembergische-Gruppe. Er ergänzt: "Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden
    nicht nur in schwierigen Zeiten unterstützen, sondern insbesondere ihre
    Bedürfnisse in einer sich schnell verändernden Welt erfüllen. Die Bedeutung
    privater und eigenverantwortlicher Vorsorge und Vermögensbildung nimmt weiter
    zu. Immer mehr Menschen erkennen dies. Wir sehen hierbei auch an den Zahlen,
    dass wir als kompetent, fair und kundennah geschätzt werden."

    Im Neugeschäft verzeichnet die W&W-Gruppe über alle Sparten erfreuliche
    Zuwächse. Das Kreditneugeschäft in der Baufinanzierung legte im ersten Halbjahr
    2025 um 27,6 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro zu. Die Bausparsumme wuchs im
    Brutto-Neugeschäft um 1,2 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Die gebuchten
    Bruttobeiträge in der Schaden- und Unfallversicherung stiegen um 5,3 Prozent auf
    1,9 Milliarden Euro. Die Combined Ratio (Schaden-Kosten-Quote) verbesserte sich
    brutto nach IFRS auf 83,8 Prozent, nach 104,7 Prozent im Vorjahreszeitraum. In
    den Personenversicherungen gelang der Lebensversicherung ein Plus um 5,1 Prozent
    auf 889 Millionen Euro und der Krankenversicherung um 6 Prozent auf 172
    Millionen Euro, jeweils bei den gebuchten Bruttobeiträgen.

