WARBURG RESEARCH stuft Adesso auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adesso nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Umsatz des IT-Dienstleisters sei prozentual zweistellig gestiegen, schrieb Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch habe sich die Profitabilität verbessert./rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,48 % und einem Kurs von 85,90EUR auf Tradegate (14. August 2025, 12:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Andreas Wolf

Analysiertes Unternehmen: Adesso

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

