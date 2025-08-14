WARBURG RESEARCH stuft Adesso auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adesso nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Umsatz des IT-Dienstleisters sei prozentual zweistellig gestiegen, schrieb Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch habe sich die Profitabilität verbessert./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,48 % und einem Kurs von 85,90EUR auf Tradegate (14. August 2025, 12:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Andreas Wolf
Analysiertes Unternehmen: Adesso
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andreas Wolf
Analysiertes Unternehmen: Adesso
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte