WARBURG RESEARCH stuft Hellofresh auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Das Wachstum im Geschäft mit "Ready-to-Eat"-Produkten (RTE) habe sich verlangsamt, schrieb Hannes Müller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies und widrige Wechselkurse hätten niedrigere Jahresziele zur Folge gehabt./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,16 % und einem Kurs von 7,25EUR auf Tradegate (14. August 2025, 12:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Hannes Müller

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14,90

Kursziel alt: 14,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



