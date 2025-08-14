    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJOST Werke AktievorwärtsNachrichten zu JOST Werke
    WARBURG RESEARCH stuft Jost Werke auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die Resultate belegten, wie zu erwarten die Unsicherheiten bezüglich der Nachfrage in der Branche der großen Nutzfahrzeughersteller, schrieb Fabio Hölscher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen lägen gleichwohl etwas über den Markterwartungen./rob/bek/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 52,40EUR auf Tradegate (14. August 2025, 11:41 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Fabio Hölscher
    Analysiertes Unternehmen: Jost Werke
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 76
    Kursziel alt: 76
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



